TOBB Özel Güvenlik Hizmetleri Sektör Meclisi Kuruldu

Yıllık 3 milyar Euro cirosu, 350 binin üzerinde çalışanı, bin 298 firması, 520 eğitim kurumu ve 77 alarm izleme merkezi ile faaliyet gösteren güvenlik ve destek faaliyetleri sektörünün, dünya standartlarında hizmet verebilmesi için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) bünyesinde "Türkiye Özel Güvenlik Hizmetleri Sektör Meclisi" kuruldu. İlk meclis toplantısında, İZTO Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Gökhan Arıkan, TOBB Özel Güvenlik Hizmetleri Sektör Meclisi Başkanı olarak seçildi.

Özel güvenlik sektörünün çok ciddi bir istihdam alanı bulunurken, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) bünyesinde "Türkiye Özel Güvenlik Hizmetleri Sektör Meclisi" kurulduğu açıklandı. İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Gökhan Arıkan ise ilk meclis toplantısında TOBB Özel Güvenlik Hizmetleri Sektör Meclisi Başkanı olarak seçildi.

İZTO Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Gökhan Arıkan, "2004 yılında yürürlüğe giren 5188 sayılı kanun ile ülkemiz genelinde kolluk kuvvetleri destek hizmetleri vasfıyla hizmet veren özel güvenlik sektörü 350 binin üzerinde çalışanı kapsıyor. Sektörümüzü daha ileriye taşıma amacı doğrultusunda, İZTO Yönetim Kurulu Başkanımız Mahmut Özgener'in desteğiyle O-odamız bünyesinde Güvenlik ve Destek Hizmetleri Çalışma Komitemizi kurduk. Komitemizde, il jandarma komutanımız, emniyet özel güvenlik müdürümüz ve sektörümüzün tüm paydaşları yer aldı. İzmir'de toplam 640 üyemize hizmet vermeye başladık. Sektörün gelişimi için çok önemli çalışmalara imza attık" dedi.

İzmir Ticaret Odası olarak, 2022 Kasım ayında Türkiye Özel Güvenlik Hizmetleri Sektör Meclisi kurulması için girişimde bulunduğunu ifade eden Arıkan sözlerini şöyle sürdürdü:

"TOBB Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve TOBB Başkan Yardımcımız Ender Yorgancılar'ın destekleriyle meclisimizi kurduk. Sektörün Türkiye'de ileri gelen; firma, dernek, ve resmi paydaşlarının katılımıyla oluşan meclisimizin ilk toplantısını gerçekleştirdik. Böyle önemli bir oluşumun başkanı olmak benim için gurur vesilesi. Önümüzdeki süreçte, sektörümüzü ileriye taşıyacak çalışmalar ve çözüm önerileriyle hizmet vermeye devam edeceğiz." - İZMİR