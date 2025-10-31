Haberler

TOBB Nefes Kredisi ile 55 Milyar Lira Destek Sağlandı

TOBB Nefes Kredisi ile 55 Milyar Lira Destek Sağlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Nefes Kredisi'nin iki paketiyle toplam 55 milyar lirayı küçük ölçekli üyelere ulaştırdıklarını açıkladı. Üçüncü paketin de yakında başlanacağı bilgisini verdi.

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB nefes kredisinin 2 paketiyle toplam 55 milyar lirayı küçük ölçekteki üyelere ulaştırdıklarını ifade ederek, "Şimdi talepler devam ediyor. İnşallah yakın zamanda üçüncüsünü de başlatacağız" dedi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Eskişehir'de geldi. Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'un yanı sıra Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, Eskişehir Ticaret Borsası Başkanı Ömer Zeydan ve AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak tarafından karşılanan Hisarcıklıoğlu, Uluönder Mahallesi'nde TOBB tarafından yaptırılan Bilim Sanat Merkezi ve Meslek Lisesi'nin açılışına katıldı. Açılış kurdelesini Vali Aksoy ve beraberindekilerle birlikte kesen Hisarcıklıoğlu, sınıfları gezerek görevlilerden okulla ilgili bilgi aldı. Ardından Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy ile Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'yi makamında ziyaret eden Hisarcıklıoğlu, sanayicilerle bir araya geldi.

'ESKİŞEHİR BİR MARKA ŞEHİRDİR'

Eskişehir Sanayi Odası'nda (ESO) düzenlenen toplantıda konuşan Hisarcıklıoğlu, Eskişehir'in 849 farklı sanayi ürünü ürettiğini belirterek, "Eskişehir, yüksek katma değerli sanayisiyle, girişimci gücüyle, üretim kültürüyle, beşeri sermayesiyle, Batı Anadolu'nun gözbebeği ve çekim merkezidir. Birinde alt yapı çalışması devam eden, 3 OSB'miz bulunmaktadır. İlk milli otomobilimiz Devrim'i üreten Eskişehir, bugün ileri teknoloji ürünlerin üretildiği, bir marka şehirdir. Sizler, 849 farklı sanayi ürünü üretilebiliyorsunuz. Bunların 176'sındaki üretim kapasitesiyle, Türkiye'de ilk 3'tesiniz, 54'ündeyse, Türkiye'de bir numarasınız. Yaşadığımız tüm sıkıntılara rağmen, iş hayatında hem ayakta kalıp hem de böyle başarı hikayeleri yazabilmek, herkesin harcı değil. Bu nedenle, buradaki müteşebbis dostlarımla ve sizlerin nezdinde tüm sanayici kardeşlerimle ayrı ayrı iftihar ediyorum. Allah sizlerin çalışmasından, gayretinden, Eskişehir'e ve ülkemize kattığınız değerlerden razı olsun diyorum" dedi.

'KAMUNUN DA DESTEĞİNE İHTİYACIMIZ VAR'

Uzak Doğu'dan gelen ithalatın haksız ve yıkıcı rekabete yol açtığını kaydeden Hisarcıklıoğlu, "Ülke olarak buna karşı strateji oluşturmak gerekiyor. Geleneksel pazarlarda giderek artan Çin rekabeti, agresif fiyatlanmaya karşı ihracatçılara uzun vadeli ve düşük maliyetli finansın sağlanması gerekiyor. Küresel değerleri üretimle markalaşan, teknolojiyle büyüyen bir sanayi ülkesi bizim hedefimiz olmak durumunda. Bu dönüşüm yalnızca ekonomiyi değil Türkiye'nin gelecekteki rekabet gücünü de şekillendirmektedir. Sanayicimiz de buna uygun dönüşmeli, kamunun da desteğine ihtiyacımız var" diye konuştu.

'İHTİYACIMIZ ÇOK AMA BİR DAMLA SU'

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ) için TOBB'un Nefes Kredisi uygulamasını başlattığını hatırlatan Hisarcıklıoğlu, ilk 2 pakette 55 milyar lirayı üyelere ulaştırdıklarını söyledi. Üçüncü paketinde kısa sürede başlayacağını belirten Hisarcıklıoğlu, "Önce 30 milyar lira onay almıştık. Düşük faizli, kredi 30 milyar lira ki 30 milyar denizde bir damla su. İhtiyacımız çok ama bir damla su. Bu, sanayici kardeşlerimiz için küçük ölçekli üyelerimiz açısından önemliydi. Onlara ulaştırdık. Zaten 30 milyar lira, 2 günde bitti. Hemen akabinde yine ikinci paketin iznini aldık. 25 milyar liralık ikinci paketin onayını aldık. Toplam 55 milyar lira ile küçük ölçekteki üyelerimize ulaştık. Şimdi talepler devam ediyor. İnşallah yakın zamanda üçüncüsünü de başlatacağız. Başkanlarımla birlikte bunları da takip edip sonuçlandırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir dönemin efsane telefon markası Türkiye'ye geri dönüyor

Bir dönemin efsane telefon markası Türkiye'ye geri dönüyor
Bütçe Komisyonu'nda Numan Kurtulmuş salonu terk etti: Bu çok ağır bir hakaret

Bütçe Komisyonu'nda gerginlik! Numan Kurtulmuş salonu terk etti
Yüzde 92'si Müslüman olan ülkede okullarda başörtüsü yasaklandı

Yüzde 92'si Müslüman olan ülkede tartışmalı karar
Türk siyasetine yeni bir ittifak geliyor: Güçlü bir üçüncü alternatif olması gerek

Türk siyasetine yeni bir ittifak geliyor! Genel başkan açıkladı
Bir dönemin efsane telefon markası Türkiye'ye geri dönüyor

Bir dönemin efsane telefon markası Türkiye'ye geri dönüyor
'İstanbul Senin' soruşturmasında 4 şüpheli hakkında tutuklama kararı

İstanbulluların korkulu rüyası olan soruşturmada yeni gelişme
TES, Resmi Gazete'de! Tüm çalışanların maaşlarından kesinti yapılacak

Çalışanların maaşından kesinti yapacak düzenleme Resmi Gazete'de
O kentimizde şap hastalığı paniği! Çok sayıda mahalle karantinaya alındı

O kentimizde büyük panik! Çok sayıda mahalle karantinada
Resmen açıklandı! Beşiktaş'ta sürpriz veda

Resmen açıklandı! Beşiktaş'ta sürpriz veda
Çalışma hayatı sil baştan değişiyor! Hazırlıklarda sona gelindi

Çalışma hayatı sil baştan değişiyor! Hazırlıklarda sona gelindi
Bakan Göktaş: Evlenecek gençlere yüzde 40 indirim desteği sağlanacak

Yeni evlenecek gençlere müjde!
Sadettin Saran Beşiktaş derbisi öncesi dev prim müjdesi

Derbi öncesinde futbolcuları havalara uçuracak müjdeyi duyurdu
Özgür Özel'in 5.5 milyon TL'lik bahis iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Özel'in 5.5 milyon TL'lik iddiasıyla ilgili harekete geçildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.