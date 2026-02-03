Haberler

Türkiye ve Mısır arasında "Üçüncü ülkelerde iş birliği" toplantısı yapıldı

Türkiye ve Mısır arasında 'Üçüncü ülkelerde iş birliği' toplantısı yapıldı
Güncelleme:
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) heyeti, Mısır'da ticari ve ekonomik ilişkileri güçlendirmek amacıyla önemli temaslarda bulundu. Mısır Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu ile yapılan görüşmelerde, ortak yatırım fırsatları ve iş birliği imkanları değerlendirildi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) heyeti, ticari ve ekonomik ilişkileri güçlendirmek üzere Mısır'da bir dizi temasta bulundu. Heyette yer alan TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın, Mısır Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu ev sahipliğinde yapılan görüşmelerde yer aldı.

Ortak yatırım ve iş birliği fırsatları

Mısır Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu Başkanı Ahmet Al Wakil, Genel Sekreter Dr. Alaa Ezz ve TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katılımlarıyla "Türkiye-Mısır Üçüncü Ülkelerde İş Birliği" toplantısı yapıldı. Toplantıda; iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi, ortak yatırım fırsatları ve Afrika başta olmak üzere üçüncü ülkelerde iş birliği imkanları değerlendirildi. Önümüzdeki döneme ilişkin yol haritasının ele alındığı görüşmelerde, ekonomik ilişkilerin daha ileri seviyelere taşınması hedeflendi.

TOBB heyeti istişare toplantısında bir araya geldi

Mısır'daki yoğun diplomasi trafiği kapsamında, gün boyu devam eden toplantıların ardından TOBB heyeti kendi gündemini değerlendirmek üzere toplandı. Program çerçevesinde, Oda ve Borsa Başkanlarının katılımıyla TOBB İstişare Toplantısı icra edildi.

Toplantıda, yürütülen temasların sonuçları ve iş dünyasının gündemindeki konular üzerine fikir alışverişinde bulunuldu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
