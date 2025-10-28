Haberler

TOBB Erzurum Genç Girişimciler Kurulu Ekim Toplantısı Gerçekleşti

TOBB Erzurum Genç Girişimciler Kurulu'nun Ekim ayı olağan toplantısı, ETSO'da yapıldı. Toplantıda Eylül 2025 dönem faaliyetleri değerlendirildi ve çeşitli iş birlikleri hakkında bilgi paylaşıldı.

TOBB Erzurum Genç Girişimciler Kurulu'nun (GGK) Ekim ayı olağan toplantısı, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nda (ETSO) gerçekleştirildi. GGK Başkanı İsmail Suci başkanlığında düzenlenen toplantıya Genç Girişimciler İcra Kurulu üyeleri katıldı. Toplantının açılışında yapılan konuşmaların ardından, Eylül 2025 dönemi faaliyetleri değerlendirildi. Ayrıca, kurul üyelerine TOBB'dan gelen 03.10.2025 tarihli yazı doğrultusunda hazırlanan "2020-2024 Dönemi Verilerini İçeren KOSGEB İşletme Değerlendirme Raporu (İDR)" hakkında bilgilendirme yapıldı.

Toplantıda ayrıca; ETSO ile PTT Genel Müdürlüğü arasında imzalanan "Yurt Dışı Gönderim Protokolü", Milli Eğitim Bakanlığı ile TOBB arasında tarım sektörüne yönelik imzalanan "Mesleki ve Teknik Eğitim İş Birliği Protokolü", Atatürk Üniversitesi ile ETSO arasında yürütülen girişimcilik ekosistemini güçlendirmeye yönelik iş birliği protokolü hakkında bilgi paylaşımı gerçekleştirildi.

Son bölümde, TOBB Erzurum Genç ve Kadın Girişimciler Kurulları ile Atatürk Üniversitesi Teknokent ve Bilimsel Araştırmalar Merkezi arasında yürütülecek iş birliklerinin detayları değerlendirildi.

Toplantı, öneri ve dileklerin alınmasının ardından sona erdi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
