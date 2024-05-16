TOBB Genel Kurulu Öncesinde Erzurum Standında Coğrafi İşaretli Ürünler İkram Edildi

Bu yıl 80.'incisi gerçekleştirilen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Genel Kurulu öncesinde düzenlenen etkinlik çerçevesinde birlik bahçesinde kurulan Erzurum standında Coğrafi işaretli Ürünler, katılımcılara ikram edildi.

Bu yıl 80.'si gerçekleştirilen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Genel Kurulu öncesinde etkinlik çerçevesinde birlik bahçesinde kurulan Erzurum standına, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden katılım sağlayan Oda ve Borsaların Başkan, delege ve misafirlerine Erzurum iline ait coğrafi işaretli yöresel ürünler ikram edildi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB ) 80.Genel Kurulu çerçevesinde düzenlenen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı Hizmet Şeref Belgesi ve Plaket takdim töreninin düzenlendiği TOBB İkiz kuleler bahçesinde kurulan ve Türkiye'nin birçok ilinden oda ve Borsaların katılım sağladığı fuar etkinliğinde, Erzurum ortak standında

Erzurum Ticaret Borsası, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası, Pasinler Ticaret ve Sanayi Odası ile Oltu Ticaret ve Sanayi Odası'nın tarafından Erzurum'a ait coğrafi işaret belgeli, Cağ Kebap, Su Böreği, Kadayıf Dolması, Pekmezli Baklava, Mantı, Yaprak Döneri, Lavaş, Ecem Ekmeği ve Erzurum Bar Ekibinin Folklör gösterisi ile damga vurduğu etkinlikte ürünlerden tatmak isteyen katılımcılar uzun kuyruklar oluşturdular. Ürünlerden tadan katılımcı ve misafirler Erzurum ürünlerine ve lezzetlerine tam not verdiler.

TOBB Genel Kuruluna Erzurum damgası

Erzurum kültürünü tanıtmak için ortaklaşa kurdukları stantda coğrafi tescilli ürünlere yer verdiklerini vurgulayan Başkan Hakan Oral, "Cağ kebap, su böreği, kadayıf dolması, pekmezli baklava, mantı, yaprak döneri, lavaş, ecem ekmeği ve Erzurum Bar Ekibimiz ile kurula damga vurup, tüm katılımcılardan tam not aldık. TOBB 80. Genel Kurulumuzun şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Gastronomi ve Turizm kenti Erzurum'un tanıtımına devam edeceklerini ifade etti.

Öte yandan TOBB 80. Genel Kurul programında Erzurum Standına Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Saim Özakalın, Pasinler Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Aydın Taşbaşı, Oltu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Baki Karaca, Erzurum Ticaret Borsası Meclis Başkanı Yavuz Güney ile Yönetim Kurulu, Meclis ve delegeler katılım sağlayarak destek verdiler. - ERZURUM