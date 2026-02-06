TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: "Depreme dirençli kentler, güvenli yapılar dışında bir seçeneğimiz yok"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "TOBB olarak depremden etkilenen illerimiz için başlattığımız 'Türk İş Dünyası Konut Seferberliği Kampanyası' kapsamında bin kalıcı konut projemiz tamamlanmak üzere" dedi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 6 Şubat depremlerinin 3. yıl dönümü dolayısıyla paylaşım yaptı. Hisarcıklıoğlu, deprem gerçeğinin unutulmaması gerektiğine dikkati çekerek, "Hiçbir sözün merhem olmadığı yürek yakan görüntülere şahitlik ettik. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum. Ülkemizdeki deprem gerçeğini unutmayalım. Aynı acıları yeniden yaşamamak için; depreme dirençli kentler, güvenli yapılar dışında bir seçeneğimiz yok" ifadelerini kullandı.

"Bin kalıcı konut projemiz tamamlanmak üzere"

TOBB olarak depremden etkilenen vatandaşlar için başlattıkları konut projesinin tamamlanmak üzere olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, "TOBB olarak depremden etkilenen illerimiz için başlattığımız 'Türk İş Dünyası Konut Seferberliği Kampanyası' kapsamında bin kalıcı konut projemiz tamamlanmak üzere. Malatya, Kahramanmaraş, Hatay Antakya ve İskenderun'da bulunan 750 konutun kuraları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından noter huzurunda çekildi. Adıyaman'daki 250 konutun kuraları ise yakında çekilecek. Her zaman milletimizin yanındayız. Rabbim, ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun" açıklamasında bulundu. - ANKARA