TOBB'da Azerbaycan'daki yatırım fırsatları ele alındı

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği'nde (TOBB) Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ticari iş birliklerini artırmak ve yeni anlaşmalara imza atmak amacıyla 'Azerbaycan Yatırım Fırsatları' konulu toplantı düzenlendi.

TOBB Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen programa Azerbaycan'ın Türkiye Ticaret Temsilcisi Tamerlan Taghiyev, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve iş insanları katıldı. Programda, Azerbaycan'daki yatırım fırsatları konulu video sunum gösterimi yapıldı. Ticaret Temsilcisi Ofisi Başdanışmanı Cavid Abdullayev'in Azerbaycan'daki yatırım fırsatları ile ilgili sunumunun ardından ikili görüşmeler gerçekleştirildi.

'TÜRKİYE'DEN İŞ İNSANLARININ EN ÖN SIRADA OLMASINI İSTİYORUZ'

Azerbaycan'ın Türkiye Ticaret Temsilcisi Taghiyev, Türkiye'deki ticaret temsilciliğinin 2023 yılından itibaren İstanbul'da faaliyet gösterdiğini ve bu süreçte Türkiye'nin 20 bölgesine ziyaretler sağlandığını söyledi. Taghiyev, "Farklı sektörlerden iş insanları ile görüşmeler gerçekleştirilmiş, 30'dan fazla yatırım misyonunun Azerbaycan'a ziyaretleri organize edilmiştir. Bu ziyaretlere katılan firmalardan bazıları artık Azerbaycan'da yatırım yapmış ve üretime başlamıştır. Son yıllarda Türkiye'nin Baykar, Demirören, Kartaş, Gedik, GEN İlaç gibi büyük şirketlerinin yanı sıra küçük ve orta ölçekli şirketler de Azerbaycan'da faaliyete başlamış veya yatırım sürecine girmişlerdir. Belirtmek isterim ki bugün Azerbaycan'da 6 binden fazla Türkiye sermayeli şirket çeşitli sektörlerde faaliyet göstermektedir. Eylül ayında, Bakü'de gerçekleştirilen 1'nci Azerbaycan Uluslararası Yatırım Forumu kapsamında toplam değeri 10 milyar doları aşan projeler için anlaşmalar imzalanmış, bunun 7 milyar dolardan fazlası yabancı katılımla gerçekleştirilecek olan petrol dışı sektör yatırımlarına yönelmiştir. Bununla birlikte yatırımcılara yalnızca muafiyetler sağlanmakla kalmayıp, devlet kurumları tarafından finansal destek mekanizmaları ve uzun vadeli, düşük faizli krediler de sunulmaktadır. Ayrıca ülkemizin 10 ülkeyle imzaladığı serbest ticaret anlaşmaları 280 milyonluk nüfuslu pazara gümrüksüz erişim sağlamaktadır. Bugün ülkemize dünyanın dört yanından yatırımcılar geliyor. Biz ise Türkiye'deki ticaret temsilciliği olarak bu fırsatlarda Türkiye'den iş insanlarının en ön sırada olmasını istiyoruz. Biz inanıyoruz ki Türkiye'den girişimciler, Azerbaycan'da kazan kazan ortamında çok büyük başarılara imza atabilirler" dedi.

'TİCARET, BÖLGEDE GELİŞMEYE BAŞLIYOR'

Büyükelçi Memmedov ise Ermenistan ile normalleşmeye ve yeni ticari gelişmelere değinerek, "Bugün Azerbaycan artık bağımsız ve egemen bir devlettir. Niye bugün diyorum? Çünkü 34 sene önce biz bağımsızlığımızı elde ettik. Ama 2 sene önce toprak bütünlüğümüzü kazandık. Biz 34 sene topraklarımızın özgürleşmesine odaklandık. Ama bugün şükürler olsun ki artık Kafkasya'ya barış var. Bugün de Ermenistan'la ilişkilerimiz artık normalleşiyor. Yolları açıyoruz. İlk defa 2-3 gün önce Kazakistan'dan direkt Ermenistan'a giden treni açtık ve bütün engelleri kaldırdık. Yani ticaret, bölgede gelişmeye başlıyor. Zengezur Koridoru'nun açılması ve Zengezur Koridoru'ndan başka tüm Ermenistan-Azerbaycan arasında olan bütün yolların açılışı, Gürcistan üzerinden gelecek tren yollarının açılışı bekleniyor. Bu bölgemiz için, yeni barış devri için, yeni fırsatların yaratılmasıdır" ifadelerini kullandı.

'YENİ NESİL SERBEST TİCARET ANLAŞMASI KAPSAMINI KONUŞMAMIZ GEREK'

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu da Bakü'nün dünyanın en güzel başkentlerinden biri haline geldiğini belirterek, "Azerbaycan, Dağlık Karabağ'ı 32 yıllık bir işgalden kurtardı, topraklarını özgürleştirdi. Bölgede kalıcı barış ve huzur için bir fırsat doğdu. Şimdi orası savaştan sonra yeniden yapılanıyor, böylece şirketlerimiz için yeni fırsatlar doğuyor. Azerbaycanlı kardeşlerimizle birlikte, bölgenin gelişmesi, bölgede huzurun kökleşmesi için üzerimize düşenleri yapmaya hazırız. Karabağ'ı ve Şuşa'yı da Bakü ve diğer Azerbaycan şehirleri gibi parlayan yıldızlar yapmak bizim elimizde. Nahçıvan'la Bakü'yü birbirine bağlayacak Zengezur Koridoru, bölgemiz ticaretinin gelişmesine büyük katkılar sağlayacaktır. Türkiye, enerji alanında Azerbaycan'dan kaynak tedarik ederken; sanayi ürünleri ve hizmetler konusunda Azerbaycan'a katkı sağlıyor. Ancak Azerbaycan ile ticaretimiz enerji dışında potansiyelinin oldukça altında. Ulaştırma ve enerji alanlarındaki potansiyelimizi de geliştirmemiz gerekir. Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattı esasen bunun en somut örnekleri arasında yer alıyor. Fakat bu hattan daha yüksek verimi alabilmemiz için yenileme çalışmalarının ivedilikle tamamlanması lazım. Aynı şekilde Kars-Nahçıvan demir yolu projesine ilişkin çalışmaların hızla tamamlanması gerekir. TANAP'ın kapasitesinin arttırılması ve Türkmenistan Hazar doğal gazının Türkiye'ye ve Avrupa'ya aktarılması, Trans Hazar geçişlerinin daha etkin ve verimli kullanılması da önceliklerimiz arasındadır. Artık, daha kapsamlı ekonomik entegrasyona imkan veren, yeni nesil serbest ticaret anlaşması kapsamını konuşmamız gerekir. Öte yandan, yatırımcıları ülkelerimize çekmek için, uluslararası standartta bir tahkim imkanı sağlayalım" diye konuştu.