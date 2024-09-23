TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Çalışan Ücretlerinin Artırılması İçin Vergi ve Prim Düzenlemeleri Talep Etti

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Çalışanlarımızın alacakları net ücretleri artırabilmemiz için gelir vergisi basamakları ve oranları ile prime esas ücret tavanının yeniden düzenlenmesini talep ediyoruz" dedi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın katılımı ile TOBB ev sahipliğinde düzenlenen 'İş Dünyası İstişare Toplantısı'na katıldı. Toplantıda oda ve borsaların yönetim kurulu başkanları, TOBB Türkiye Sektör Meclisi Başkanları ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı birim yöneticileri istişareler yaparak, iş dünyasının çalışma hayatına ilişkin görüş ve talepleri ele alındı. Ayrıca Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı (NİYEP) ve Kayıtlı Kadın İstihdamı projeleri çerçevesinde iş birliği protokolleri imzalandı. Programın açılışında konuşan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, TOBB ve İŞKUR arasında gençlere ve kadınlara nitelik kazandırarak işgücüne katılmalarını sağlayacak ve işletmelerin ihtiyaç duyacağı alanlarda yeterli mesleki beceriye sahip işgücüne ulaşabilmelerine olanak verecek iki protokol imzaladıklarını aktardı.

"İşgücümüzün nitelik kazanması noktasında elimizden gelen gayreti gösteriyoruz"

Nitelikli işgücü istihdamına önem verdiklerini kaydeden Hisarcıklıoğlu, "İşgücümüzün nitelik kazanması noktasında TOBB olarak elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bu kapsamda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızın ilgili kuruluşu Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilen TOBB MEYBEM Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Merkezi, 81 ilimizin tamamında sınav ve belgelendirme hizmetlerine devam ediyor. 365 oda/borsamız TOBB MEYBEM'le uyumlu bir şekilde çalışarak, mesleki yeterlilik belgesi hizmetlerini temel hizmetlerimiz kapsamında üyelerine sunuyor" açıklamasında bulundu.

Tehlikeli ve çok tehlikeli meslekler başta olmak üzere 77 meslekte sınavlar düzenlediklerini de aktaran Hisarcıklıoğlu, bu çerçevede 120 binden fazla çalışana Mesleki Yeterlilik Belgesi verdiklerini sözlerine ekledi. Hisarcıklıoğlu, imzalayacakları NİYEP protokolüyle aktif işgücü programları kapsamında işletmelerin ihtiyaç duyduğu işgücü taleplerini oda ve borsaların toplayacağını, konsolide edeceğini, ihtiyaçlara uygun eğitim programları hazırlayacağını ve eğiticilerin seçileceğini kaydederek, "Daha sonra programdan faydalanmak isteyen adaylar bir araya getirilerek teorik eğitimleri verilecek, devamında işbaşı eğitim programları kapsamında işletmelerde uygulamalı eğitime tabi tutularak istihdamları sağlanacak" ifadelerine yer verdi.

"Desteğiyle 21 binden fazla kadını işgücü piyasasına kazandırdık"

Türkiye'de kadın girişimci sayısının artırılması için 2007 yılında kurdukları TOBB Kadın Girişimciler Kurulunun önemli çalışmalar yürüttüğüne dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, "Kadın Girişimciler Kurulumuz kadın istihdamına da el atarak, 2021 yılında sanayide kadın istihdamının artırılması için 'Sanayide Kadın Eli Projesi'ni başlattı. Proje kısa zamanda 25 ile yayıldı. İŞKUR İl Müdürlüklerimizin de desteğiyle 21 binden fazla kadını işgücü piyasasına kazandırdık. Sanayide Kadın Eli Projesi ile başlayan süreç bugün tarım, teknoloji, inşaat gibi diğer sektörlerde uygulanmaya başlandı. Yaptıkları çalışmalardan dolayı TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkan ve üyelerine emek ve katkıları için teşekkür ediyorum" dedi.

"Prime esas ücret tavanının yeniden düzenlenmesini talep ediyoruz"

Gelir vergisi basamaklarının daraldığını ve 3-4 ayda bir üst basamağın oranını uygulamak durumunda kaldıklarını vurgulayan Hisarcıklıoğlu, "Orta gelirli bir çalışanın yılın ortasında en yüksek gelir vergisi olan yüzde 40'lık vergi dilimine girmesi adil de değil, mantıklı da değil. Benzer bir durum SGK prime esas tavan ücretinde yaşanıyor, tavan ücret geçmişte asgari ücretin 5 katı olarak uygulanırken bu gün 7,5 kat olarak uygulanıyor. Çalışanlarımızın alacakları net ücretleri artırabilmemiz için gelir vergisi basamakları ve oranları ile prime esas ücret tavanının yeniden düzenlenmesini talep ediyoruz. Mevcut istihdamı korunması ve yeni iş alanlarının açılabilmesi için istihdam teşviklerini de çok önemli görüyoruz" diye konuştu.

"Emek yoğun sektörlerde işgücü kaybına neden olmaması için ilave teşvikler sağlamalıyız"

Son dönemde özellikle emek yoğun sektörlerinden başta hammadde ve enerjide meydana gelen artışların diğer maliyetlerden dolayı ihracatta rekabetçiliklerini kaybettiğini söyleyen Hisarcıklıoğlu, "Uygulanan ekonomik istikrar programının özellikle emek yoğun sektörlerde işgücü kaybına neden olmaması için ilave teşvikler sağlamalıyız. Siparişlerinin azalmasına bağlı olarak üretimleri ve satışları düşen firmalarımızın istihdamlarını koruyabilmeleri için kısa çalışma ödeneğinin tıpkı pandemi döneminde olduğu gibi fazla prosedüre tabi tutmadan devreye alınmasını bekliyoruz. Deprem bölgesinde bulunan işletmelerimizin sıkıntıları devam ediyor. Mücbir sebep kapsamında prim ve vergi borçları ertelenen işletmelerimiz bunları ödeyecek durumda değil. Vergi ve sigorta prim borçlarının tıpkı 1999 depreminde olduğu gibi terkin edilmesi, depremden zarar gören firmalarımızın tekrar ayağa kalkmalarını sağlayacaktır" şeklinde konuştu.

Toplantı, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun konuşmasının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açılış konuşmasıyla devam etti. - ANKARA