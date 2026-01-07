Haberler

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan e-ticaret düzenlemesine destek Açıklaması

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, e-ticarette gümrük muafiyetinin kaldırılmasını yerinde bir karar olarak değerlendirerek, bu durumun tüketiciler, yerli üretim ve adil rekabet açısından önemli olduğunu vurguladı.

Hisarcıklıoğlu, yazılı açıklamasında, yurt dışındaki e-ticaret platformlarından ???????gerçek kişiler adına gelen, kıymeti 30 avroya kadar eşyanın basitleştirilmiş gümrük beyannamesiyle ithalatının sonlandırılması kararına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Denetimsiz e-ithalatın tüketici için risk teşkil eden, KOBİ'leri haksız rekabete uğratan ciddi bir sorun olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Ticaret Bakanlığının Ekim 2025'te yaptığı denetimler, basitleştirilmiş gümrük mevzuatı yoluyla ülkemize giren ürünlerin yüzde 81'inin riskli olduğunu gösteriyor. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla bu dönemin sonlandırılması son derece yerindedir. Tüm dünya gibi Türkiye'nin de gümrüklerinde gerekli denetimleri yapmaya başlamasından daha doğal bir şey olamaz."

Hisarcıklıoğlu, tüketicileri, yerli üretimi, yurt içi e-ticaret platformlarını ve adil rekabeti koruyan kararlı adımlar için Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve ekibine teşekkür ederek, ticaretin de sınır ötesi e-ticaretin de kurallarla işlemesinin şart olduğunun altını çizdi.

