TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'na Kosova Cumhurbaşkanlığı madalyası

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na, Kosova Cumhuriyeti'ne önemli katkı sunan kişilere verilen en yüksek nişanlardan biri olan Cumhurbaşkanlığı Liyakat Madalyası verildi.

TOBB'tan yapılan açıklamaya göre, Kosova ekonomisine ve Türkiye-Kosova ekonomik ilişkilerine yaptığı katkılar dolayısıyla Hisarcıklıoğlu'na, en yüksek devlet nişanı olan "Kosova Cumhurbaşkanlığı Liyakat Madalyası" takdim edildi.

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani'nin verdiği madalya takdim törenine, Hisarcıklıoğlu'nun yanı sıra TOBB Yönetim Kurulu Üyeleri İbrahim Burkay ile Cengiz Günay, Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Arif Parmaksız ve Kosova Ticaret Odası Başkanı Lulzim Rafuna katıldı.

Osmani, törende yaptığı konuşmada, devlet nişanı alanların Kosova'ya değerli katkılar sunduğunu belirterek, "Kosova'nın gerçekliğini dünyaya gösteren, sesimizin sınırların ötesinde duyulmasını sağlayanları onurlandırıyoruz. Milletvekilleri ve belediye başkanları dahil olmak üzere, birçok kesimden gelen öneriler ve profesyonel komitenin değerlendirmesi doğrultusunda hak eden şahsiyetleri onurlandırdık. Bu nişanlar bir hikayenin sonu değil, devamıdır." ifadelerini kullandı.

"İlişkiler derin tarihi ve kültürel bağlara dayanıyor"

Açıklamada, Hisarcıklıoğlu'nun görüşlerine de yer verildi. Türkiye ve Kosova arasındaki güçlü ilişkilere dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, "Cumhurbaşkanı Sayın Vjosa Osmani tarafından, Cumhurbaşkanlığı Liyakat Madalyası'na layık görülmek benim için büyük bir onurdur. Kosova halkına ve kurumlarına bu anlamlı takdirleri için içtenlikle teşekkür etmek istiyorum. Bu ödül yalnızca şahsi bir onur değil, aynı zamanda iş dünyalarımız arasındaki güçlü ve giderek gelişen işbirliğinin de bir göstergesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Hisarcıklıoğlu, Türkiye ve Kosova arasındaki ilişkilerin, sadece ekonomik olmadığına işaret ederek, ilişkilerin derin tarihi ve kültürel bağlara dayandığını vurguladı. Kosova ile ilgili yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Bu çalışmalar, değerli ortağımız Kosova Ticaret Odası ile yakın işbirliği sayesinde mümkün olmuştur. Kosovalı girişimcileri, küresel pazarlarla daha güçlü şekilde buluşturmak ve yeni fırsatlar sunmak için birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Gelecekte de işbirliğimizi desteklemeye ve Kosova'nın küresel ekonomiye entegrasyonuna katkı sağlamaya devam edeceğiz."