TOBB Ankara Kadın Girişimciler Kurulu için yeni çalışma ofisi açıldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ankara Kadın Girişimciler Kurulu için Ankara Sanayi Odasının (ASO) binasında tahsis edilen yeni çalışma ofisi hizmete girdi.

ASO'dan yapılan açıklamaya göre, açılışa Oda Başkanı Seyit Ardıç, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ATO Başkanı Gürsel Baran da katıldı.

Ardıç, yaptığı konuşmada, ekonomik kalkınmada girişimci kadınların önemine dikkati çekti.

TOBB Ankara Kadın Girişimciler Kurulunun çalışmalarını takdirle takip ettiğini belirten Ardıç, "Ülkemizin gelişmesi için kadınların hayatın her alanında varlığına, üretmesine, yaşatmasına ve birleştirmesine ihtiyacımız var. ASO olarak kadının iş gücüne katılması ve ekonomik olarak güçlenmesine önem veriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da ülkede kadın girişimci oranının artmasında Kurulun çalışmalarının büyük rolü olduğunu ifade etti.

Hisarcıklıoğlu, ofisin kadın girişimcilere en iyi şekilde destek olacağına inandığını kaydetti.

TOBB Ankara Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Hande Öztürk de odanın koordinatörlüğünde çalışmalarını sürdürdüklerini bildirerek, yeni çalışma ofisi için ASO Başkanı Seyit Ardıç'a teşekkür etti.