Manisa TSO heyeti TOBB 82. Genel Kurulu'na katıldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) 82. Genel Kurulu, Ankara'da TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) yerleşkesinde yoğun katılım ve büyük bir coşku içerisinde gerçekleştirildi. Türkiye'nin dört bir yanından oda ve borsa başkanları, meclis başkanları, delegeler ve iş dünyasının temsilcilerinin katılım sağladığı Genel Kurul'da Manisa Ticaret ve Sanayi Odası heyeti de yerini aldı.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, Meclis Başkanı Ümit Türek ile TOBB Delegeleri Aslan Yılmaz, Gökay Budak, Muharrem Diz, Tamer Bürümlü ve Yahya Caymaz'dan oluşan Manisa TSO heyeti, TOBB'un en üst karar organı olan Genel Kurul çalışmalarına katılarak Manisa iş dünyasını temsil etti. TOBB ETÜ'de gerçekleştirilen Genel Kurul programı kapsamında Türkiye ekonomisinin mevcut durumu, reel sektörün beklentileri, üretim ve ihracat odaklı büyüme hedefleri, finansmana erişim, yatırım ortamının geliştirilmesi, dijital dönüşüm, yeşil mutabakat süreci ve sürdürülebilir kalkınma başlıkları ele alındı. Türkiye genelindeki oda ve borsaların temsilcileri, sektörlerin yaşadığı sorunlar ile çözüm önerilerini değerlendirme fırsatı bulurken, iş dünyasının geleceğine yönelik önemli mesajlar verildi.

Dünya Odalar Federasyonu ve TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun riyasetinde gerçekleştirilen 82. Mali Genel Kurul'a Ticaret Bakanı Ömer Bolat da katıldı. Genel Kurul'da yapılan konuşmalarda üretim, yatırım, istihdam ve ihracatın Türkiye ekonomisinin temel yapı taşları olduğuna dikkat çekilirken, özel sektörün ülke kalkınmasındaki rolünün her geçen gün daha da güçlendiği ifade edildi.

TOBB'un 367 oda ve borsası ile 2 milyonu aşkın üyesini temsil eden Türkiye'nin en büyük meslek kuruluşu olduğuna dikkat çekilen Genel Kurul'da, birlik ve beraberlik mesajları ön plana çıktı. İş dünyasının ortak akıl, istişare kültürü ve güçlü dayanışma anlayışıyla hareket etmeye devam edeceği vurgulanırken, Türkiye ekonomisinin geleceğine yönelik kararlılık mesajları verildi.

Yaklaşık 20 bine yaklaşan üyesiyle Manisa iş dünyasının en güçlü temsil kuruluşlarından biri olan Manisa Ticaret ve Sanayi Odası da TOBB çatısı altında yürüttüğü çalışmalarla üyelerinin menfaatlerini korumaya, Manisa ekonomisinin gelişimine katkı sağlamaya ve iş dünyasının beklentilerini ilgili platformlarda dile getirmeye devam ediyor.

Genel Kurul süresince Manisa TSO heyeti, farklı illerden gelen oda ve borsa temsilcileriyle bir araya gelerek karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. Gerçekleştirilen temaslarda Manisa'nın sanayi gücü, üretim kapasitesi, ihracat potansiyeli ve yatırım avantajları üzerine değerlendirmeler yapılırken, bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak iş birlikleri ve projeler hakkında fikir alışverişi gerçekleştirildi.

Özellikle sanayi, tarım, ihracat ve organize sanayi bölgeleriyle Türkiye ekonomisine önemli katkılar sağlayan Manisa'nın ekonomik yapısı ve üretim gücü çeşitli platformlarda anlatılırken, kent ekonomisinin daha da güçlendirilmesine yönelik çalışmaların önemi vurgulandı. Manisa TSO heyeti, üyelerin beklenti ve taleplerini ilgili mercilere aktarma noktasında da çeşitli temaslarda bulundu.

TOBB 82. Genel Kurulu kapsamında düzenlenen oturumlar ve toplantılar boyunca iş dünyasının karşı karşıya olduğu küresel ekonomik gelişmeler, finansman sorunları, ihracat süreçleri ve üretim maliyetleri gibi başlıklar da gündeme geldi. Türkiye'nin üretim gücünün korunmasının ve yatırım ortamının desteklenmesinin önemine dikkat çekilirken, oda ve borsaların iş dünyasının gelişimi adına üstlendikleri sorumluluğun büyük olduğu ifade edildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı