TMSF, Aydınlı Giyim Grubu şirketlerinin paylarını satışa çıkardı

TMSF, Aydınlı Giyim Grubu şirketlerinin paylarını satışa çıkardı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TMSF, Aydınlı Giyim Grubu'na ait şirketlerin paylarını açık artırma ve kapalı teklif yöntemleriyle satışa çıkardı. İhalede muhammen bedel 20,35 milyar lira olarak belirlendi.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), US. Polo Assn., Cacharel ve Pierre Cardin gibi dev markaları barındıran Aydınlı Giyim Grubu şirketleri paylarını satışa sundu. TMSF'nin Aydınlı Giyim Grubu şirketleri paylarının satış ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Hazine mülkiyetinde bulunan Aydınlı Hazır Giyim Sanayi ve Ticaret AŞ, PLS Marka Pazarlama Ticaret Limited Şirketi, PCU Tekstil Mümessillik Ticaret AŞ, Aydınlı Moda Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ payları kapalı teklif isteme ve açık artırma yöntemlerinin birlikte uygulanması suretiyle satışa sunuldu.

MUHAMMEN BEDEL 20 MİLYAR 350 MİLYON LİRA

İhalede muhammen bedel 20 milyar 350 milyon lira, katılım teminatı 1 milyar 200 milyon lira, şartname ücreti 200 bin lira, veri inceleme ve tesis ziyaret ücreti 2 milyon lira olarak belirlendi.

Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi
Erdoğan imzaladı, TSK'da 185 üst rütbelinin yeri değişti

Erdoğan imzaladı, TSK'da komuta kademesi değişti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ekrem İmamoğlu: Seçime giremezsem başka adayı desteklerim

İmamoğlu ilk kez böyle konuştu: Adaylığım resmen engellenirse...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.