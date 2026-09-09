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TMO hububat ve haşhaş kapsülü alım ödemelerine devam ediyor

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- 13-19 Ağustos'ta alımı yapılan hububat ürün bedeli olarak 6 milyar 280 milyon lira, 19-25 Ağustos'ta teslim edilen haşhaş kapsülü ürün bedeli için de 62 milyon lira üreticilerin hesaplarına yatırıldı

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), hububat ve haşhaş kapsülü alım bedellerinin bugün itibarıyla üreticilerin hesaplarına aktarıldığını bildirdi.

TMO'nun NSosyal hesabından yapılan açıklamada, alım ödemelerine ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, hububat ve haşhaş kapsülü alım ödemelerinin devam ettiği belirtilerek, 13-19 Ağustos'ta alımı yapılan hububat bedelinin 6 milyar 280 milyon lira, 19-25 Ağustos'ta teslim edilen haşhaş kapsülü bedelinin ise 62 milyon lira olduğu bildirildi.

Söz konusu ödemelerin bugün itibarıyla üreticilerin banka hesaplarına aktarıldığı belirtilen açıklamada, "Ödemesi yapılan üreticiler SMS ile bilgilendirilmektedir. Ödemeler periyodik olarak devam edecektir. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA
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