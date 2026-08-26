TMO, 16 Milyar Lira Hububat ve Haşhaş Bedelini Ödedi

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 30 Temmuz-5 Ağustos hububat ve 3-11 Ağustos haşhaş kapsülü ürün bedellerinin üreticilerin hesaplarına aktarıldığını bildirdi.

TMO'nun NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, hububat ve haşhaş kapsülü alım ödemelerine ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hububat ve haşhaş kapsülü alım ödemelerimiz devam ediyor. 30 Temmuz-5 Ağustos tarihlerinde teslim edilen hububat ürün bedeli olarak 16 milyar 335 milyon lira, 3-11 Ağustos tarihlerinde teslim edilen haşhaş kapsülü ürün bedeli olarak 19 milyon lira bugün itibarıyla üretici banka hesaplarına aktarılmıştır. Ödemesi yapılan üreticilere SMS ile bilgilendirme yapılmaktadır. Ödemeler, periyodik olarak devam edecektir."

Kaynak: AA