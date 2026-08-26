TMO Genel Müdürü Güldal: 'Geçen yılın fındık mahsulü bu yıl kesinlikle alınmayacak'

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, 2025 yılına ait fındıkların bu yıl TMO tarafından kesinlikle alınmayacağını söyledi.

TMO, 2026/2027 sezonu kabuklu fındık alım fiyatlarını yüzde 50 sağlam iç fındık esasına göre Giresun kalite için 255 TL, levant kalite için 250 TL olarak belirlenmesi sonucu üreticiler günler öncesinden randevularını aldı. Serbest piyasa ile TMO arasındaki yaklaşık 70 TL'lik fiyat farkı, üreticilerin TMO'ya olan güvenini arttırırken, fındık alımları ise 24 Ağustos tarihinde başladı. TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal, Ordu Valisi Muammer Erol ve beraberindeki yetkililer ile birlikte Gülyalı ilçesindeki fındık alım noktasını ziyaret etti. Burada incelemelerde bulunularak, görevlilerden bilgiler alındı.

İncelemelerin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Genel Müdür Güldal, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından fındık alımı ile görevlendirildik. 2017 yılından itibaren üst üste kesintisiz bir şekilde görevlendiriliyoruz. Bu süreçte çok şükür fındık üreticisi, bölge ve ülke ekonomisine önemli katkılar sağlandı" dedi.

"Ülke genelinde bereketli bir sezon var"

Bu sene ülke genelinde tüm ürünlerde bereketli bir sezon yaşandığını ifade eden Güldal, "Fındık ve diğer ürünler bu şekilde. Fındıkta 2026 yılı alım sezonunu başlatmış olduk. Üreticilerimiz randevu sistemlerini öğrendiler, TMO'nun randevu sisteminden kendileri için uygun olan güne randevularını alarak, ürünlerini getirmeye başladılar. İlk günlerde kurutma ve nemden dolayı yoğunluk az olsa da ilerleyen günlerde artacaktır. Biz, son ürün gelene kadar mahsulleri almaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"TMO, geçen yılın fındığını kesinlikle almayacak"

Geçen yılın fındık mahsullerini bu yıl satın almayacaklarını ifade eden Güldal, "Çünkü geri dönme söz konusu olacaktır. Geçen yılın ürünleri kesinlikle alınmayacaktır. Ödemelerle ilgili olarak ise bu sene tüm ürünlerde 21'inci günden itibaren ürün bedellerini ödüyoruz ve ödemeye devam ediyoruz. 31 Aralık tarihine kadar da alım görevimiz vardır" ifadelerine yer verdi.

Açıklamanın ardından bereketli bir sezon için dua edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı