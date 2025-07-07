TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal, Edirne Ticaret Borsasını Ziyaret Etti

TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal, Edirne Ticaret Borsasını Ziyaret Etti
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Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal, Edirne Ticaret Borsası'ndaki hububat ve yağlı tohumlar satış seansına katıldı, üreticilerin taleplerini dinledi.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, Edirne Ticaret Borsasını (ETB) ziyaret etti.

ETB'den yapılan açıklamaya göre, Güldal ziyarette elektronik satış salonunda gerçekleştirilen hububat ve yağlı tohumlar satış seansına katıldı.

Üreticilerle sohbet eden Güldal, talep ve önerileri de dinledi.

ETB Yönetim Kurulu Başkanı Özay Öztürk ise Güldal'a çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Güldal, lisanslı depoculuk tesislerini de ziyaret etti.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Ekonomi
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