Haberler

TMO, Çekirdeksiz Kuru Üzüm Alım Fiyatını 120 Lira Olarak Belirledi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı TMO, 9 numara çekirdeksiz kuru üzüm için kilogram başına 120 lira alım fiyatı belirledi. Alımlara 22 Eylül itibarıyla başlanacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 9 numara çekirdeksiz kuru üzüm için kilogram başına alım fiyatını 120 lira olarak belirledi.

TMO, üzüm piyasalarında istikrarı sağlamak ve üretici mağduriyetini önlemek amacıyla çekirdeksiz kuru üzüm alım fiyatını duyurdu. TMO'dan yapılan açıklamada, 9 numara çekirdeksiz kuru üzüm için kilogram başına 120 lira alım fiyatı belirlendiği ve alımlara 22 Eylül itibarıyla başlanacağı bildirildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Üretiminde ve ihracatında dünya lideri olduğumuz çekirdeksiz kuru üzüm, ülkemizin tarımsal hasılasında da önemli bir yer tutmaktadır. İçinde bulunulan dönemde çekirdeksiz kuru üzüm piyasa fiyatlarının üretici aleyhine seyretmesi nedeniyle piyasalara müdahale edilmesi ihtiyacı hasıl olmuştur. Piyasalarda istikrar sağlanması ve üretici mağduriyetinin önlenmesi amacıyla 9 numara çekirdeksiz kuru üzüm için TMO alım fiyatı kilogram başına 120 lira olarak belirlenmiştir. TMO; üzüm alımları konusunda her türlü teknik altyapı, depolama, personel ve finansman hazırlıklarını tamamlamış olup, 22 Eylül 2025 itibarıyla alımlara başlayacaktır. Tüm üreticilerimize hayırlı ve bereketli bir hasat sezonu diliyoruz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Fenerbahçe'den İsmail Yüksek kararı

Trabzonspor maçında yaptıklarının karşılığını aldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kızgın boğa park halindeki aracı pert etti

Park ettiği aracını pert halde buldu: Hayatımın şokunu yaşadım
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.