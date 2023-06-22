TMO Çalışanları İzinsiz ve Yoğun Bir Şekilde Çalıştırılıyor

Tarım Orkam-Sen Genel Başkanı Ahmet Keleş, TMO çalışanlarının tatil ve hafta sonları dahil olmak üzere izinsiz ve yoğun bir şekilde çalıştırıldığını belirterek, "TMO'nun çalışan eksiği yüzde 50 civarındayken iş planlamasını çalışan emekçilere yüklenilmesini de kabul etmiyoruz. Belirsiz mesai saatleri, gece yarılarına kadar çalışma, iş güvensizliği ve çalışma koşuları göz önünde bulundurulduğunda emekçilerin psikolojik ve aile sorunlarını artırmaktadır" dedi.

Tarım Orkam-Sen Genel Başkanı Ahmet Keleş, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) çalışanlarının tatil ve hafta sonları dahil olmak üzere izinsiz ve yoğun bir şekilde çalıştırıldığını belirterek, "TMO'nun çalışan eksiği yüzde 50 civarındayken iş planlamasını çalışan emekçilere yüklenilmesini de kabul etmiyoruz. Belirsiz mesai saatleri, gece yarılarına kadar çalışma, iş güvensizliği ve çalışma koşuları göz önünde bulundurulduğunda emekçilerin psikolojik ve aile sorunlarını artırmaktadır" dedi.

TMO, iki gün önce yaptığı duyuruda, hububat alımları için 310'u kendi iş yeri, 230'u ise sözleşme imzaladığı lisanslı depolar olmak üzere ülke genelindeki 500'ün üzerindeki noktada alım faaliyeti gösterdiğini, hasat devam eden yerlerde günlük randevu kapasitesinin yükseltildiğini açıklamıştı.

Tarım Orkam-Sen Genel Başkanı Ahmet Keleş ve Kamu Emekçileri Sendikası Konfederasyonu (KESK) Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik, Tarım Orkam-Sen Genel Merkezi'nde TMO çalışanlarının sorunlarıyla ilgili açıklama yaptı.

Keleş, TMO çalışanlarına 9 günlük bayram tatilinin bile verilmediğini belirterek, şunları söyledi:

"Gerek çalışan emekçinin azlığı gerekse de müdürlükler düzeyinde iyi planlamanın olmaması, 4 mevsim hasılatın olduğu ülkemizde TMO emekçilerin nerdeyse yılın 12 ayı, tatil ve hafta sonları dahil olmak üzere çalıştırılma isteğini tarif etiğimiz kamu emekçisine sığmadığı ve daha çok köleleştirilmek istendiği sonucuna varıyoruz. 9 günlük bayram tatili hasılat dönemine denk geldi.

"İŞ PLANLAMASI EMEKÇİLERE YÜKLENİYOR"

Tarım sektörünün düzenleyici kurumları arasında yer alan TMO da neoliberal politikalardan payını alarak etkisizleştirilmiş, plansız çalışmalar ve yetmezlikler üzerinde tartışmaya açılmıştır. Bu politikaların sonucunda TMO'da çalışan emekçi sayısı sürekli azalırken, iş yükü artmaktadır. Belirsiz mesai saatleri, gece yarlarına kadar çalışma, iş güvensizliği ve çalışma koşuları göz önünde bulundurulduğunda emekçilerin psikolojik ve aile sorunları artırmaktadır. Elbette çiftçilerimizin emeğini görüyor ve en iyi şekilde üretim politikalarının geliştirilmesi girdi maliyetleri ve üretim zorluğunda piyasaya mahkum edilmelerini kabul etmiyoruz. Fakat tüm bu sorunlar çözüm beklerken TMO'nun çalışan eksiği yüzde 50 civarındayken iş planlamasını çalışan emekçilere yüklenilmesini de kabul etmiyoruz."

"MESAİ SAATLERİ 50 TL'YE ÇIKARILSIN"

Keleş, Tarım Orkam-Sen'in taleplerini şöyle sıraladı:

"Resmi ve idari izinlerin eksiksiz kullanılması. Mesai saatleri 5 lira 40 kuruştan saati en az 50 TL'ye çıkarılması. Alım döneminde kamu emekçilerine ikramiye verilmesi. Kamu emekçisinin sayısının artırılması için hızlıca iş istihdamı açılması. Sınavsız atamaların durdurularak, liyakat esaslı bir yönetim anlayışının benimsenmesi."

KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik de "TMO ve Tarım ve Orman Bakanlığı'nda yeterince kamu emekçisi istihdam edilmemesi nedeniyle çeşitli dönemlerde angarya çalışma, mobbing gibi yasalara uygun olmayan çalışma biçimleri baskılarla karşı karşıyayız" dedi.