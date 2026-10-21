TMO, 218,3 milyar liralık ürünün 102 milyar lirasını ödediğini açıkladı

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, aldıkları ürünlerin bugünkü karşılığının 218,3 milyar lira olduğunu, Ofis olarak bunun 102 milyar lirasını ödediklerini bildirdi.

TMO'nun 2023-2024 yıllarına ilişkin hesapları, TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonunda görüşüldü.

TMO Genel Müdürü Güldal, burada yaptığı sunumda, Ofisin piyasa dengesi ve istikrarı için süreçlere katkı sunduğunu söyledi.

Bu yıl tüm tarımsal üretim kalemlerinde ciddi verim artışı gerçekleştiğini dile getiren Güldal, "Sadece tarla bitkilerinde, buğdayda, arpada, hububatta değil, tüm bitkisel ürünlerde bağda, bahçede, sebzede bereketli sezon gördük ve bu süreç devam ediyor. 2026 Türkiye'nin belki de Cumhuriyet tarihinin en yüksek hububat rekoltesinin gerçekleştiği bir yıl oldu. 24,5-25 milyon ton arası bir buğday rekoltesi, yaklaşık 10 milyon tonluk bir arpa rekoltesi istihsali gerçekleşmiş durumda." diye konuştu.

"12,5 milyon tonluk hububat ile en yüksek alımı gerçekleştirdik"

Son 12-13 yıldır randevu sistemini uyguladıklarına işaret eden Güldal, 2026'da yüksek beklenti ve rekolte ile TMO'ya arzın fazlalığını düşünerek randevu sistemini olağanüstü hizmet verecek şekilde dizayn ettiklerini, 15,5 milyon ton ürün için 501 bin 618 üreticiye 767 bin 860 randevu verdiklerini anlattı.

Güldal, TMO'nun 12,5 milyon tonluk ürünle en yüksek alımı bu yıl gerçekleştirdiğini dile getirerek, "Bunun 9,7 milyon ton buğday, 2,6 milyon ton arpa, 124 bin ton fındık, 57 bin ton kuru üzüm, 12 bin ton yeşil mercimek, 11 bin ton haşhaş kapsülü ve 4 bin ton çeltik bugün itibarıyla alınmış durumda. Fındık, üzüm, haşhaş ve de çeltik alımlarımız devam ediyor, haşhaş bitmek üzere." ifadelerini kullandı.

Alınan ürünlerin mali portresine ilişkin bilgi de veren Güldal, "Aldığımız ürünlerin bugünkü karşılığı 218,3 milyar liradır ve Toprak Mahsulleri Ofisi olarak bunun 102 milyar lirasını ödemiş bulunmaktayız. Kalan bakiye ödemeler de 21 gün ile 27 gün arasında ödediğimiz dikkate alınırsa vadesi geldikçe ödenecektir." değerlendirmesinde bulundu.

"Hasat dönemini depolama sorunu yaşamadan geçirdik"

Güldal, hasada başlarken 20 milyon tonluk depolama kapasitesi hazırladıklarını belirterek, "Hasat dönemini hiçbir depolama sorunu, problemi yaşamadan geçirdik." dedi.

Şu andaki mısır rekoltesinin üretici lehine seyredebilecek seviyede olduğunu, dolayısıyla bir fiyatlamanın söz konusu olmadığını dile getiren Güldal, şöyle devam etti:

"2026'da hububat ithalatının olmayacağını, TMO olarak yapmayacağımızı, aksine elimizde yüksek stoklar olması sebebiyle ihracatı düşündüğümüzü ve bununla ilgili çalışmaları yaptığımızı ifade etmek istiyorum. Dahilde işleme rejimi kapsamında ithalat kurumumuzun dışında olan bir süreçtir. 2026 yılı stoklarımızı, satış politikalarımızı hasat dönemi öncesinde kamuoyuyla paylaşmıştık. 1 Ekim'de düşündüğümüz satış dönemini, Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle lojistik problemlerin yüksek seyretmesi, ulaşımın, navlunun anormal şekilde pahalanmasından dolayı 1 Eylül tarihine çektik. TÜRİB üzerinden 1 Eylül'den itibaren satışlarımıza başlamıştık. 1 Ekim'den itibaren de Toprak Mahsulleri Ofisinin depolarında bulunan ürünlerle beraber hem lisanslı depolardaki hem TMO'nun kendi depolarındaki ürünleri satışa açtık. 5,5 milyon ton buğdayın satış süreci devam etmektedir."

Güldal, perakende satışların da söz konusu olduğunun altını çizerek, yapılan yatırımlar hakkında bilgi verdi.

Görüşmelerin ardından TMO'nun 2023-2024 yıllarına ilişkin hesapları ibra edildi.

Kaynak: AA