Hububat alım ve satış fiyatları belli oldu

Güncelleme:
Toprak Mahsulleri Ofisi, 2026 yılı için makarnalık ve ekmeklik buğdayda ton başına 16 bin 500 TL, arpada ise 12 bin 750 TL alım fiyatı belirledi. Desteklerle birlikte buğdayda ton fiyatı 19 bin 514 TL'ye, arpada 15 bin 764 TL'ye ulaşacak.

TMO Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Ülkemizde hububat hasadı, yağışlar nedeniyle geçen yıla göre gecikmiş olup, hali hazırda belli bölgelerde başlamıştır. Hasadını yapan üreticilerimize depolama imkanı sağlamak amacıyla, TMO tarafından 21 Mayıs 2026'dan itibaren üreticilerimizin ÇKS'de kayıtlı buğday ve arpa ürünleri taahhütname karşılığı teslim alınmaya başlanmıştır. Hububat hasadı ve piyasalar yakından takip edilmekte olup gelinen noktada TMO hububat alım fiyatlarının açıklanması uygun görülmüştür. 2026 yılı TMO Hububat Alım Fiyatları (2'nci grup ürünler için) ton başına; makarnalık buğdayda 16 bin 500 TL, ekmeklik buğdayda 16 bin 500 TL, arpada ise 12 bin 750 TL, olarak belirlenmiştir. Bakanlığımızca, üreticilerimize temel destek, planlı üretim desteği ve sertifikalı tohum kullanım desteği olarak dekara toplam 980 TL ödenecek, (ülke ortalama verimi dikkate alınarak) ton başına ise toplam 3 bin 14 TL destek ödemesine tekabül etmiş olacaktır. Böylece desteklerle birlikte üreticilerimizin eline toplamda ekmeklik ve makarnalık buğday için 19 bin 514 TL/ton, arpa için ise 15 bin 764 TL/ton geçmiş olacaktır. TMO ürün bedeli ödemeleri, ürün teslimatına müteakip 45 gün içerisinde üreticilerin banka hesaplarına yapılacaktır" ifadelerine yer verildi. Açıklamada, hububat satışlarının 1 Ekim itibarıyla başlayacağı kaydedildi. Buna göre TMO'nun satış fiyatları 2'nci grup makarnalık buğday ve ekmeklik buğday için ton başına 18 bin 500 TL, arpa içinse 14 bin TL olarak belirlendi. Açıklamada ayrıca tüm üreticilere hayırlı ve bereketli bir hasat sezonu temennisinde bulunuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Kılıçdaroğlu'ndan karşı hamle: Özgür Özel'i engellemek için TBMM'ye başvuruda bulunacak

