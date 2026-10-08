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TKİ, icradan satışta Soma B Termik Santrali'ni 6 milyar 946 milyon TL'ye satın aldı

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TKİ, icradan satışta Soma B Termik Santrali'ni 6 milyar 946 milyon TL'ye satın aldı
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Konya Şeker'in icradan satışa çıkarılan Soma B Termik Santrali'ni TKİ, KDV hariç 6 milyar 946 milyon TL teklifle aldı. Başka teklif çıkmayınca santral, faiziyle 20-25 milyar TL alacağı olan birinci alacaklı TKİ'ye kaldı ve 12 yıl sonra tekrar devlete döndü.

HABER: Olcay AYDİLEK

(ANKARA) - Konya Şeker'in (TORKU) icradan satışa çıkarılan Soma B Termik Santrali'nde büyük sürpriz yaşandı. Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ), söz konusu santral için KDV hariç 6 milyar 946 milyon TL teklif verdi. AK Parti Soma İlçe Başkanı Ali Sezer, "Bu satış nihayetlendi. Teklif veren olmadı. Doğal olarak birinci alacaklı TKİ'ye kaldı. Bundan sonra TKİ ile yoluna devam edecek" dedi. TKİ'nin, söz konusu santraldan faiziyle birlikte 20-25 milyar TL alacağı bulunuyordu. Teklif tutarı, alacaktan düşülecek, kalan miktarın Konya Şeker'den tahsili gündeme gelecek.

Konya Şeker, 990 megavat kurulu güçe sahip olan Manisa'daki Soma B Termik Santrali'ni ve taşınmazları, 2015 yılında 685,5 milyon dolara satın aldı. Soma B Termik Santrali'nin zaman içinde gelir gider dengesi bozuldu. Santral, devasa bir borç yüküyle karşı karşıyla kaldı. Santralin, elektrik üretmek için kömür aldığı TKİ'ye faiziyle birlikte 20-20 milyar TL'yi aşkın, İmbat Madencilik'e de 1,3 milyar TL düzeyinde borcu birikti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile borcun ödenmesine yönelik yapılan görüşmelerden sonuç alınamadı. TKİ, alacakları için icra sürecini başlattı.

Mahkemenin atadığı bilirkişi heyeti, santral ve taşınmazları için KDV hariç 13,8 milyar TL değer biçti. Santralin, icradan satışı için ilk açık artırma 7 Eylül'de yapıldı. Teklif gelmedi. Gözler, ikinci açık artırmaya çevrildi.

İFLAS BAŞVURUSU

İcra süreci devam ederken, Soma B Termik Santrali, "borca batık" olduğu gerekçesiyle 25 Eylül'de Konya Asliye Ticaret Mahkemesine iflas başvurusunda bulundu.

İkinci açık artırma 30 Eylül'de başladı, 7 Ekim Çarşamba günü sona erdi.

TKİ SATIN ALDI

TKİ, devasa miktarda alacağı bulunan santrale, KDV hariç 6 milyar 946 milyon TL teklif verdi.

AK Parti Soma İlçe Başkanı Ali Sezer, satış sürecinin tamamlanmasının ardından yaptığı açıklamada, "Bu satış nihayetlendi. Teklif veren olmadı. Doğal olarak birinci alacaklı TKİ'ye kaldı. Bundan sonra TKİ ile yoluna devam edecek" dedi.

TKİ'nin, söz konusu santraldan faiziyle birlikte 20-25 milyar TL alacağı bulunuyordu. Teklif tutarı, alacaktan düşülecek. Kalan miktarın da Konya Şeker'den tahsili gündeme gelecek. 2015 yılında özelleştirilen santral, 12 yıl sonra tekrar devlete döndü.

EÜAŞ İŞLETEBİLİR

Enerji yönetimine yakın kaynaklar, ANKA'nın sorusu üzerine, santral için satış bedelinin yüzde 20'si kadar bir KDV'nin söz konusu olacağını söyledi. Kaynaklar, TKİ'nin santrali ve taşınmazlarını devralmasının ardından yeni bir aşamaya geçilebileceğini belirterek,"Santral, işletilmek üzere EÜAŞ'ın yönetimine geçebilir" dedi.

Kaynak: ANKA
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