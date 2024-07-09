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TKDK, Rize'de 2 projeye 22 milyon liralık hibe desteği verecek

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Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), IPARD 3 Programı kapsamında Rize'de 2 projeye 22 milyon liralık hibe desteği verecek. Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, tarımsal işleme sektörüyle ilgili projelerin kabul edildiğini belirtti. TKDK Trabzon Koordinatörü Şansal Aydoğdu ise Rize'nin de hibelerden faydalanması için çağrıda bulundu.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), IPARD 3 Programı kapsamında Rize'de 2 projeye 22 milyon liralık hibe desteği verecek.

Valilikte düzenlenen programda konuşan Vali İhsan Selim Baydaş, tarımsal işleme sektörüyle ilgili Rize'de 2 proje başvurusunun kabul edildiğini belirterek, bunlardan birinin et, diğerinin meyve işleme alanında olduğunu söyledi.

Baydaş, yaklaşık 44 milyon liralık yatırımın 22 milyon lirasının TKDK'den hibe olarak destekleneceğini ifade ederek, "Esas bugün ikinci dönem çağrıyla ilgili duyuruyu da yapmak üzere toplandık. İnşallah 12 Temmuz-16 Ağustos arası çiftçilik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve bu alandaki işlerin geliştirilmesiyle ilgili hibe çağrısına çıkılacak." dedi.

TKDK Trabzon Koordinatörü Şansal Aydoğdu ise bugüne kadar Trabzon'da yaklaşık 31 milyon avroluk hibe desteğinde bulunduklarını kaydederek, şöyle konuştu:

"Amacımız artık Rize'nin de bu hibelerden maksimum düzeyde faydalanması. 80 milyon avro ile yaklaşık 2 milyar 800 milyon Türk liralık bir hibe desteğine çıktık. 12 Temmuz'la 16 Ağustos arasında kabul edeceğiz. Yedi ana başlıktan oluşuyor. Bitkisel üretim dediğimiz seracılık faaliyetleri, tıbbi aromatik bitkiler, süs bitkileri, mantar, onun dışında arıcılık var. Tüm arıcılarımız bizden kovan, karavan desteği ve arıcılık faaliyetiyle ilgili makine ekipmanı alabilirler. Aklınıza gelen tüm zanaatkarlık, el sanatları ve tüm katma değerli ürünler, yöremizde destek kapsamındalar. Yine kırsal turizm Doğu Karadeniz için olmazsa olmaz. Otel, lokanta, restoran, kafe, pastane yatırımlarımız destekleniyor. Kültür balıkçılığında hem tatlı sularda hem de denizlerde destek var. Başka bir başlık makine parkları ve yenilenebilir enerji yatırımları, maalesef enerjide dışa bağımlıyız. Bunu minimize etmek için rüzgar enerjisi, güneş enerjisi, biyogaz, biyokütle olacak. HES hariç tüm enerji türlerine hibe desteğimiz var. Tüm Rizeli girişimcilerimizi, vatandaşlarımızı vakit kaybetmeden Rize irtibat ofisimize davet ediyoruz."

Kaynak: AA / Ekonomi

İhsan Selim Baydaş Hibe Desteği Trabzon Rize Çiftçilik Tarım Ekonomi Güncel Haberler

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