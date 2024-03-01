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TKDK Gaziantep'te IPARD Destekleri Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

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Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) ev sahipliğinde IPARD Destekleri Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi. Toplantıda IPARD programı kapsamında desteklenecek sektörler, yararlanma şartları, destek limitleri ve proje süreçleriyle ilgili bilgiler verildi.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) ev sahipliğinde "IPARD Destekleri Bilgilendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

GTB üyesi işletme temsilcilerinin yanı sıra çiftçi ve yatırımcıların katıldığı toplantıda, IPARD programı kapsamında desteklenecek sektörler, yararlanma şartları, destek limitleri ve proje süreçleriyle ilgili bilgiler verildi. Toplantının açılışında konuşan GTB Genel Sekreteri Özgür Bayram, IPARD desteklerinin kırsal kalkınmada önemli yatırımların hayata kazandırılmasına, tarım ve gıda sektörlerinin gelişmesine kaktı sunduğunu söyledi.

Gaziantep'in daha önceleri IPARD desteklerinden yararlanamayan iller arasında olduğunu ancak IPARD 3 Programı döneminde bu durumun 81 ili kapsayacak şekilde genişletildiğini kaydeden Bayram, üretim şehri Gaziantep'in bu desteklerden en verimli şekilde yararlanmasını istediklerini ifade etti. IPARD programının üretimi teşvik ederek kırsal kalkınmanın planlı ve sürdürülebilir bir şekilde büyümesine katkı sunduğunu belirten Bayram, yakın bir zaman diliminde çağrıya çıkılması beklenen destekleme programına şartları uyan tüm çiftçi, girişimci ve yatırımcıların başvuruda bulunabileceğini dile getirdi.

"Tarım ve gıda sektörlerine önemli yatırımlar kazandırıldı"

TKDK Gaziantep İrtibat Ofisi Uzmanı Dr. Fırat Karaköy ise bilgilendirme toplantısında yaptığı sunumda, TKDK'nın amacı, IPARD programı kapsamında desteklenen sektörler, yatırım limitleri ve destek oranları hakkında bilgiler verdi. TKDK'nın kırsalda yaşayan insanların yaşam standartlarını yükseltmek, tarımsal üretim ve verimliliği artırmak amacıyla 2011 yılından bu yana IPARD destekleriyle yenilikçi projeler hayata kazandırdığını aktaran Karaköy, Avrupa Birliği ve ulusal bütçenin birlikte kullanıldığı IPARD hibeleriyle yeni işletmelerin kurulması ve mevcut işletmelerin modernizasyonunun yapılmasının amaçlandığını söyledi.

TKDK tarafından 2011 yılından bugüne kadar 26 binin üzerinde projeye yaklaşık 45 milyar lira hibe desteği verildiğini ve bu hibeler sayesinde tarım ve gıda sektörlerine 98 milyar lira tutarında önemli bir yatırım kazandırıldığını vurgulayan Karaköy, sunumunda, "Et ve süt besiciliği, et, süt ve su ürünleri işleme tesisleri, kesimhaneler, meyve/sebze paketleme ve depolama tesisleri, yerel ürünler, süs bitkisi yetiştiriciliği, tıbbi ve aromatik bitkiler, arıcılık, el sanatları, kırsal turizm, yenilenebilir enerji ve kültür balıkçılığı sektörlerine verilen destekler ile şu ana kadar IPARD programında iki dönem başarıyla tamamlandı. TKDK, bugüne kadar 42 ilimizde 26 binin üzerinde yatırımcının hayalini gerçeğe dönüştürdü. Şimdi de IPARD III Programı ile Türkiye genelinde ilk kez 81 ilde 785 Milyon avroluk hibe ile üreten ellerin kırsaldaki desteği olmaya devam edecek. Kırsal altyapı, yumurta işleme, yem bitkileri gibi pek çok yeniliği de bünyesinde barındıran programın ülke genelinde yaygınlaştırılması kapsamında faaliyetlere bu yılın ocak ayı itibariyle başlandı. Gaziantep Ticaret Borsası binası içerisinde hizmet vermeye başlayan TKDK Gaziantep Ofisimiz ise kent genelinde bilgilendirme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor" ifadelerine yer verdi.

IPARD Destekleri bilgilendirme toplantısı, katılımcılardan gelen soruların yanıtlanmasının ardından sona erdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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