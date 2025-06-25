Tivibu, 'Sherlock ve Kızı' Dizisini Ekranlara Getiriyor

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Tivibu, 2025 yapımı 'Sherlock ve Kızı' dizisini yayınlayacağını açıkladı. Sherlock Holmes hikayelerinden uyarlanan dizi, Holmes'un kızı Amelia Rojas ile karmaşık bir davayı çözmesini konu alıyor. Dizi, Türkçe alt yazı ve dublaj seçeneği ile izlenebilecek.

Tivibu, bu ay 2025 yapımı "Sherlock ve Kızı" dizisini ekranlara getireceğini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, "Wild Cards", "Kod Adı: Paris", "The Pact" gibi başarılı yapımları dizi arşivinde toplayan Tivibu, "Sherlock ve Kızı" dizisini de listesine ekledi.

Sherlock Holmes hikayelerinden uyarlanan gizem, gerilim türündeki dizi Türkçe alt yazı ve dublaj seçeneği ile Tivibu platformunda seyircilerle buluşacak.

Sinema ve Süper Paket aboneleri yerli ve yabancı birçok diziye "Tivibu Dizi Klasörü" üzerinden diledikleri zaman erişebiliyor.

Yazar Brendan Foley'nin kaleme aldığı ve senarist James Duff'un yapımcılığını üstlendiği Sherlock ve Kızı dizisi, klasik Sherlock Holmes hikayelerine farklı bir bakış açısı getiriyor.

Sir Arthur Conan Doyle'un kült dedektif serisine benzeyen dizi, Holmes'un kızı Amelia Rojas ile birlikte karmaşık ve tehlikeli bir davayı çözmeye çalıştığı hikayeyi ekrana taşıyor.

Başrolde, Harry Potter serisindeki Remus Lupin rolüyle tanınan oyuncu David Thewlis, Sherlock Holmes karakterine hayat veriyor.

Oyuncu Blu Hunt ise Sherlock'un kızı Amelia Rojas rolünde izleyici karşısına çıkıyor. Arkadaşlarının hayatlarının tehlikede olduğu karmaşık bir dava etrafında şekillenen dizi 8 bölümden oluşuyor.

Dizi 1896'da geçiyor ve Holmes, baş düşmanı Profesör Moriarty'nin de dahil olduğu kötü niyetli bir komploya karışıyor.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Kabasakal - Ekonomi
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