Tivibu, 2025-2026 sezonunda Avrupa'nın büyük futbol liglerini yayınlayacak

Türk Telekom'un televizyon platformu Tivibu, 2025-2026 sezonunda Avrupa'nın önde gelen futbol liglerini izleyicilerle buluşturacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Tivibu, yeni sezona zengin içeriklerle başlıyor. Tivibu Spor kanalları üzerinden Hollanda Eredivisie, Portekiz Süper Ligi (Liga Portugal), Almanya Bundesliga ve İtalya Serie A maçları sezon boyunca canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca İspanya La Liga karşılaşmaları da S Sport üzerinden Tivibu'da izlenebilecek.

Bundesliga'da ilk maç, 22 Ağustos'ta 21.30'da Bayern Münih ile Leipzig arasında oynanacak. Serie A'da ise 23 Ağustos'ta Milan – Cremonese, 24 Ağustos'ta Juventus – Parma ve 25 Ağustos'ta Inter – Torino maçları saat 21.45'te Tivibu Spor ekranlarında futbolseverlerin beğenisine sunulacak. Dortmund – Union Berlin karşılaşması ise 31 Ağustos'ta saat 18.30'da yayınlanacak.

Tivibu Süper ve Tivibu Spor paketine sahip kullanıcılar, sezon boyunca bu liglerin heyecanına ortak olabilecek.