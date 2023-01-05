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Tiryakilere yeni yılda kötü haber! Sigaraya zam geldi, işte yeni fiyatlar

Ekonomi Haberleri

TÜİK'in 6 aylık enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından belli olan yüzde 22.29'luk ÖTV tutarı ile sigaraya beklenen zam da geldi. Bugünden itibaren geçerli olmak üzere PM grubu sigaralara 4 TL zam geldi. Fiyat artışıyla birlikte grubun en ucuz sigarası 33 liraya, en pahalı sigarası ise 38 liraya çıktı.

Yeni yılda gıdadan giyime, akaryakıttan enerjiye kadar birçok ürünün fiyatı değişirken, zam furyasında sigara ve alkol de yer alıyor.

TÜİK'in enflasyon verilerini duyurmasının ardından içki ve sigaraya gelen ÖTV zammının oranı da belli oldu. ÖTV tutarlarındaki otomatik artış, yüzde 22.29 oldu. Belirlenen oran sigara fiyatlarına zam olarak yansıdı.

Buna göre PM grubu sigaralara 4 TL zam gelirken, grubun en ucuz sigarasının fiyatı 33 liraya, en pahalı sigarası ise 38 liraya çıktı.

Gelişmeyi Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş da sosyal medya hesabından "Sigara zammı hayırlı olsun 4 tl zam geçişi oldu" sözleriyle duyurdu.

Tiryakilere yeni yılda kötü haber! Sigaraya zam geldi, işte yeni fiyatlar

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Ekonomi

ÖTV Zam Ekonomi Haberler

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Yorumlar (9)

Orcun Yazicioglu:

torpilli emeklilerin maaşını böyle çıkaracaklar tabi

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Vatan Daş:

Bu zamların üstüne oyda isterler.

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Erkan Can :

sonra aylık enflasyon %1,23,yıllık %60 a düşürdük,uçuyoruz diye açıklama yapar hükümet, daha kötüsü biz de sokağa çıkıp halaylar eşliğinde kutlamalar yaparız..

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