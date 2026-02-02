Haberler

Tiryakilere kötü haber: Sigaraya dev zam yolda

Güncelleme:
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sigaraya bir zam daha geleceğini duyurdu. Zam için şubat ayını işaret eden Dündar, fiyatların paket başına 5 ila 10 TL arasında artabileceğini söyledi.

  • Şubat ayı içinde sigara fiyatlarına 5 ile 10 lira arasında geçiş zammı yapılması öngörülüyor.
  • Zam, maliyet artışları ve vergi güncellemeleri nedeniyle yapılacak.
  • Zamlar markalara göre farklı oranlarda uygulanabilecek.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sigara fiyatlarına yönelik yeni bir zam beklentisini kamuoyuyla paylaştı. Dündar, şubat ayı içinde maliyet artışları ve vergi güncellemeleri nedeniyle sigaraya 5 ile 10 lira arasında "geçiş zammı" yapılmasının öngörüldüğünü açıkladı.

MALİYET VE VERGİ ETKİSİ

Sosyal medya hesabından değerlendirmede bulunan Dündar, özellikle üretim maliyetlerindeki artış ve vergi düzenlemelerinin fiyatlara yansıyacağını belirtti. Zamların, markalara göre farklı oranlarda uygulanabileceği ifade edildi.

TİRYAKİLERİ ZORLAYACAK

Olası artışın hayata geçmesi halinde sigara fiyatlarının önemli ölçüde yükseleceği, bu durumun tiryakilerin bütçesini daha da zorlayacağı belirtiliyor. Zam kararının şubat ayı içinde netleşmesi bekleniyor.

İşte gündem olan o paylaşım;

Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıabuzittin Kirar:

Elinizden geleni ardınıza koymayın. sonuna kadar içeceğim. sağlığa zararlıysa vergiside zararlı alma vergi görelim sağlıklımı sağlıksızmı.

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMurat Şengezer:

Ben 50 TL lik İçiyorum Makarnacilar Düsünsün

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAnıl Kırcı:

Geçiş zammı??

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

