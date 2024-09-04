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Tiryakilere kötü haber! Sigaraya bir zam daha yapılacak

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Türkiye Tekel Bayileri Derneği Başkanı Erol Dündar, sigara fiyatlarına bu ay içinde 3 ile 5 lira arasında bir zam yapılacağını açıkladı. Dündar, zammın eylül ayının ilk haftalarında geleceğini belirtti.

Sürekli artan sigara fiyatlarına, temmuz ve ağustos ayında yapılan zamların ardından bu ay içinde bir zam daha gelmesi bekleniyor.

3-5 LİRA ARASI ZAM YOLDA

Türkiye Tekel Bayileri Derneği Başkanı Erol Dündar, "Tarih belli ama aksama olabilir diye tam tarih vermiyoruz. Bu ayın içinde 3-5 TL aralığında bir zam olacak. Eylül ayının ilk haftaları diyebiliriz" dedi.

Zammın, eylül ayının ilk haftalarında geleceğini belirten Dündar, "Zammı eylül ayının içinde bekliyoruz. Tarih belli ama aksama olabilir diye tam tarih vermiyoruz. Bu ayın içinde 3-5 TL aralığında bir zam olacak. Eylül ayının ilk haftaları diyebiliriz" dedi.

Tekel bayilerin, ellerindeki ürünün kısıtlı olduğunu belirten Dündar, "Şu anda da ürünler kısıtlı. Kısıtlama kalkmadı. Stok sorunu mevcutta devam ediyor. Firmalar, üretimden kaynaklı diyor ama öyle değil. Maliyetleri kurtarmadığı için her ay düzenli zam geçiyorlar. Onun içinde ellerindeki malı çok fazla eritmek istemiyorlar" dedi.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Ekonomi

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Yorumlar (19)

Sinan Bulduk:

Yetersiz , 3-5 liradan birşey olmaz , sigaraya fazladan zam yap , benzini ucuzlat..İçkiye daha çok zam yap , doğalgazı ucuzlat..Para tiryakiden kazanılır..

31
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DiYaRBaKıRLı:

Enflasyon düzelecek?

50
3
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can baran:

Bu nedir önüne gelen istediği gibi sürekli zam yapıyor dur diyecek biri yokmu ülke bu kadar sahipsiz mi kaldı

50
2
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Yasin Şimşek:

Ağam biziyle eğleniyor

35
1
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Mehmet Erdem:

Bünye 3'e, 5'e alışık.

31
3
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Üveys Uyanık:

hiç şaşırmadım seçime kadar bu buyle devam eder sezine yakın durur ondan sonra patlak verir

31
1
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Enteresan:

Rahmetli Neşet ertaş "Garibanın cigarına dokunma bari" demişti o zaman ki başbakan'a. Garibanın dokunmadıkları bişeyi kaldı mı acaba? Düzelicez inşallah vergilerle zamlarla..

27
1
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Harun ÇAĞLAR:

KANATLANDIK UÇUYORUZ MAAŞALLAH...........

22
1
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ibrahim kırtay:

parça parça yorulmayın asgari ücrete denkleyin gitsin, siz de kurtulun bizde kurtulalım,

19
0
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yiğit can hocaoğlu:

ohhhhhhhhhhh sigarayada muhtaç olduk

15
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