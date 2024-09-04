Tiryakilere kötü haber! Sigaraya bir zam daha yapılacak

Sürekli artan sigara fiyatlarına, temmuz ve ağustos ayında yapılan zamların ardından bu ay içinde bir zam daha gelmesi bekleniyor.

3-5 LİRA ARASI ZAM YOLDA

Türkiye Tekel Bayileri Derneği Başkanı Erol Dündar, "Tarih belli ama aksama olabilir diye tam tarih vermiyoruz. Bu ayın içinde 3-5 TL aralığında bir zam olacak. Eylül ayının ilk haftaları diyebiliriz" dedi.

Zammın, eylül ayının ilk haftalarında geleceğini belirten Dündar, "Zammı eylül ayının içinde bekliyoruz. Tarih belli ama aksama olabilir diye tam tarih vermiyoruz. Bu ayın içinde 3-5 TL aralığında bir zam olacak. Eylül ayının ilk haftaları diyebiliriz" dedi.

Tekel bayilerin, ellerindeki ürünün kısıtlı olduğunu belirten Dündar, "Şu anda da ürünler kısıtlı. Kısıtlama kalkmadı. Stok sorunu mevcutta devam ediyor. Firmalar, üretimden kaynaklı diyor ama öyle değil. Maliyetleri kurtarmadığı için her ay düzenli zam geçiyorlar. Onun içinde ellerindeki malı çok fazla eritmek istemiyorlar" dedi.