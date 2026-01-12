WindEurope'un yeni CEO'su Tinne Van der Straeten oldu

Avrupa rüzgar enerjisi sektörünün çatı kuruluşu WindEurope, eski Belçika Enerji Bakanı Tinne Van der Straeten'in yeni Üst Yönetici ( Ceo ) olarak atandığını duyurdu.

WindEurope'tan yapılan açıklamaya göre, Van der Straeten, görevine 2 Şubat'ta başlayacak.

2020-2025 yıllarında Belçika Enerji Bakanı olarak görev yapan Van der Straeten, rüzgar enerjisinin genişletilmesi ve 2022 enerji krizine verilen yanıtın şekillendirilmesinde önemli rol oynadı, Kuzey Denizi Enerji İşbirliği ve Avrupa Enerji Konseyi başkanlıkları yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, Van der Straeten, rüzgar enerjisinin Avrupa'nın enerji güvenliği, sanayi rekabetçiliği ve iklim hedefleri için kritik olduğunu belirterek, 10 yıl boyunca WindEurope CEO'su olarak görev yapan Giles Dickson'a katkıları için teşekkür etti.