TİM İhracat Pazar Monitörü'nün nisan sonuçları açıklandı

TİM İhracat Pazar Monitörü'nün nisan ayı sonuçlarına göre, İhracat Talep Endeksi 99,7, Pazar Dayanıklılık Endeksi ise 98,2 puan olarak gerçekleşti. Endeksler uzun dönem ortalamasının altında seyrederken, küresel jeopolitik riskler ve sanayi üretimindeki gerilemeler etkili oldu.

TİM'den yapılan açıklamada, önemli pazarlarda talebi oluşturan koşullar ile global ekonomideki talep ve risklerin takip edildiği İhracat Pazar Monitörü'nün nisan ayı sonuçları paylaşıldı.

Buna göre, ihraç edilen ürünlere olan talep koşullarını ihracat yapılan pazarlar üzerinden temel ve öncü makroekonomik göstergeleri kullanarak takip eden İhracat Talep Endeksi, nisan ayında aylık bazda yüzde 0,9 artış ve geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,9 azalış ile 99,7 oldu. Böylelikle endeks, uzun dönem ortalamasının altında seyretti.

Nisan ayında, işsizlik, tüketici güveni ve enflasyondaki kısmi iyileşmelere karşın, sanayi üretimi ve iş güvenindeki gerilemeler talep endeksini uzun dönem ortalamasına yaklaştırdı.

Uzun ve kısa vadeli sosyal, ekonomik ve politik göstergelerden yararlanarak oluşturulan ve ihracat pazarlarının risklere karşı direncini ölçen TİM Pazar Dayanıklılık Endeksi ise nisan ayında aylık bazda yüzde 2,1 artış ve geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,5 azalış göstererek 98,2 olarak belirlendi.

Küresel jeopolitik risklerdeki artış ve İhracat Talep Endeksi'nin uzun vadeli ortalamasının altında kalmaya devam etmesi, ihraç pazarları genelinde dayanıklılığı olumsuz etkiledi.

Kaynak: AA / Gökhan Yıldız
