TİM İhracat Pazar Monitörü'nün şubat sonuçları açıklandı

Güncelleme:
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) İhracat Pazar Monitörü'nün şubat ayı sonuçlarına göre, İhracat Talep Endeksi 99,9, Pazar Dayanıklılık Endeksi ise 99,8 puan olarak gerçekleşti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) İhracat Pazar Monitörü'nün şubat ayı sonuçlarına göre, İhracat Talep Endeksi 99,9, Pazar Dayanıklılık Endeksi ise 99,8 puan olarak gerçekleşti.

TİM'den yapılan açıklamada, önemli pazarlarda talebi oluşturan koşullar ile global ekonomideki talep ve risklerin takip edildiği İhracat Pazar Monitörü'nün şubat ayı sonuçları paylaşıldı.

Buna göre, ihraç edilen ürünlere olan talep koşullarını ihracat yapılan pazarlar üzerinden temel ve öncü makroekonomik göstergeleri kullanarak takip eden İhracat Talep Endeksi, şubat ayında aylık bazda yüzde 0,9 ve geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,1 artışla 99,9 oldu. Böylelikle endeks, uzun dönem ortalamasının altına düştü.

Şubat ayında, tüketici güveni ve sanayi üretimindeki iyileşmelere karşın işsizlik, iş güveni ve enflasyondaki gerilemeler talep endeksini uzun dönem ortalamasının altına düşürdü.

Uzun ve kısa vadeli sosyal, ekonomik ve politik göstergelerden yararlanarak oluşturulan ve ihracat pazarlarının risklere karşı direncini ölçen TİM Pazar Dayanıklılık Endeksi de şubat ayında aylık bazda yüzde 0,4 ve geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,8 artış göstererek 99,8 olarak belirlendi.

Küresel jeopolitik risklerdeki sınırlı gerileme ve ihracat talep endeksinin uzun vadeli ortalamasına yaklaşması, ihraç pazarları genelinde dayanıklılığı olumlu etkilerken endeksi uzun dönem ortalamasına yaklaştırdı.

Kaynak: AA / Yunus Türk
İBB davasında savcı mütalaasını açıkladı! 7 kişi için tahliye talep edildi

İBB davasında mütalaa! 7 kişi için tahliye talep edildi
Geceye damga vuran olay! Eline muşta taktı tek yumruk atması yetti

Eline muşta taktı tek yumruk atması yetti
Yok böyle skandal! Gizlice videoya aldı, sonu kötü oldu

Ülke onu konuşuyor! Gizlice videoya aldı, sonu kötü oldu
Mardin'de dikkat çeken hareketlilik! NATO konvoyu böyle görüntülendi

Savaş sürerken Mardin'de dikkat çeken hareketlilik
3-5 takipçi kazanınca nişanlısını bir çırpıda sildi

3-5 takipçi kazanınca ilk olarak bakın kimi sildi
Geceye damga vuran olay! Eline muşta taktı tek yumruk atması yetti

Eline muşta taktı tek yumruk atması yetti
163 kilo verdi ama çilesi bitmedi

163 kilo verdi ama çilesi bitmedi
Hukukçu Bozbayındır, Kavala'nın savunmasını AİHM’de delillerle çürüttü

Türkiye'den AİHM’de Kavala savunması: "Tuzlu poğaça" söylemi çöktü