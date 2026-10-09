TİM Halı Kurulu Başkanı Kaplan, Suudi transit vize engelinin çözülmesini istedi

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Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Halı Sektör Kurulu Başkanı İskender Kaplan, Orta Doğu'daki gerilimler nedeniyle Körfez ülkelerine yönelik ihracatta yaşanan lojistik sorunların giderilmesi için transit geçiş vizesi işlemlerinin hızlandırılması çağrısında bulundu.

Kaplan, yazılı açıklamasında, bölgedeki çatışmaların ticareti olumsuz etkilediğini, deniz yolu taşımacılığında yaşanan aksaklıklar nedeniyle ihracatçıların alternatif güzergahlara yöneldiğini belirtti.

Deniz yoluna alternatif olarak Türkiye-Suriye-Ürdün- Suudi Arabistan kara yolu koridorunun kullanılmaya başlandığını aktaran Kaplan, Suudi Arabistan'ın tır şoförlerine yönelik transit geçiş vizesi işlemlerindeki gecikmelerin sevkiyatları aksattığını ifade etti.

Kaplan, söz konusu güzergahın Suudi Arabistan'ın yanı sıra diğer Körfez ülkelerine yapılan ihracat açısından da önem taşıdığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İran-ABD savaşı nedeniyle deniz yolu kapanınca zorunlu olarak Türkiye-Suriye-Ürdün-Suudi Arabistan koridorunu kullanmaya başladık. Türk tırları bu güzergah üzerinden Suudi Arabistan'ın yanı sıra Katar, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Umman ve Yemen'e ürün taşıyordu. Ancak Suudi Arabistan'ın transit geçiş vizelerinde çıkardığı engeller ve süreci yavaşlatması yüzünden Suriye'nin bu yol güzergahına geçiş sağlayan sınır kapılarında kilometrelerce tır kuyrukları oluştu, adeta tıkandık. Bu sıkıntı sadece halı sektörünün değil, Orta Doğu'ya mal gönderen tüm Türkiye ihracatının ortak kabusudur."

Yaşanan aksaklıkların üretim ve ihracat süreçlerini etkilediğini belirten Kaplan, bölgedeki alıcıların siparişlerini beklediğini, sevkiyat yapılamaması nedeniyle ürünlerin fabrikaların depolarında biriktiğini bildirdi.

Kaplan, "Katar, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Umman ve Yemen'deki alıcılar siparişlerini dört gözle beklerken, mallar fabrikalarımızın depolarında sevkiyat bekliyor. Depolarımız doldu, yeni üretim yapamaz hale geldik." ifadelerini kullandı.

Lojistik sorunların yanı sıra taşıma maliyetlerindeki artışın da ihracatçıların rekabet gücünü olumsuz etkilediğini vurgulayan Kaplan, şunları kaydetti:

"Bu krizin çözümü için Ticaret Bakanlığımız ve Dışişleri Bakanlığımız acilen aksiyon almalı, Suudi yetkililerle masaya oturarak vize sürecini hızlandırmalıdır. Aksi takdirde, fabrikalarda yığılan ve sevkiyat bekleyen ürünler üreticinin elinde patlayacak. Körfez pazarındaki kalıcı bağlarımız ve rekabet gücümüz büyük yara alacaktır."

Kaynak: AA