TİM Başkanı Gültepe, nisan ayı dış ticaret verilerinin açıklandığı toplantıda konuştu Açıklaması

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, "Tüm gücümüzle üretmeye ve ihracat yapmaya devam ediyoruz. Tüm zorluklara rağmen 2026'yı 282 milyar dolarlık hedefin üzerinde tamamlayacağımıza inanıyorum." dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Gültepe'nin katılımıyla Ordu Üniversitesi Ceren Özdemir Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda, nisan ayı dış ticaret verileri açıklandı.

Gültepe, burada yaptığı konuşmada, yeşilin maviyle buluştuğu, toprağının bereketi ihracatla birleşen Ordu'da olduklarını söyledi.

"Ordu" denilince akla ilk fındığın geldiğini belirten Gültepe, "Fındık, Ordu'nun en önemli ihracat ürünü. Geçen yıl Ordu'dan 236 milyon dolarlık fındık ihracatı gerçekleştirdik. Fındık sadece bu bölgenin değil, Türkiye'nin çok önemli bir değeri. Fındığın yanı sıra kimya, mobilya ve maden sektörlerimiz de Ordu'dan önemli ihracatlardır." diye konuştu.

Özellikle bentonitten üretilen kedi kumunda dünyanın en iddialı ülkelerinden birisi olduklarını belirten Gültepe, "90'a yakın ülkeye bu ihracatı yapıyoruz. Ordu, geçen yıl toplamda 514 milyon dolarlık ihracat hacmine ulaştı. Önümüzdeki yıllarda hep birlikte çok daha yüksek ihracat rakamlarına ulaşacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Gültepe, nisanda herkesi gururlandıran bir ihracat performansı gösterildiğine işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçen ay 25,4 milyar dolarlık ihracat yaptık. 2025'in aynı ayına göre yüzde 22,3 artıdayız. Böylece bugüne kadarki en yüksek nisan ayı ihracat rakamına hep beraber imza atmış olduk. Aynı zamanda tüm zamanların en yüksek ikinci aylık ihracatını da gerçekleştirmiş olduk. İlk 4 aylık ihracatımız 88,6 milyar dolara, 12 aylık ihracatımızsa yaklaşık 276 milyar dolara yükseldi. 4 aylık ihracatta yüzde 3, 12 aylık ihracatta ise yaklaşık yüzde 4,2 artıdayız."

Geçen ay takvimin de etkisiyle tüm sektörlerin ihracatlarını artırdığını dile getiren Gültepe, şunları kaydetti:

"İlk 5 sektörümüze baktığımız zaman otomotiv 3,9 milyar dolarla liderliğini sürdürdü. Kimya 3,1 milyar dolar, elektrik elektronik 1,8, hazır giyim 1 milyar 451 milyon, çelik sektörü ise 1 milyar 438 milyon dolarla ilk 5 sırayı paylaşan sektörlerimiz oldu. TİM verilerine göre, geçen ay 61 ilimiz ihracatını artırdı. En çok ihracat yapan illerimize baktığımız zaman İstanbul, Kocaeli, Bursa, Ankara ve İzmir şeklinde sıralandığını görüyoruz. Kocaeli, Bursa, Adana, Yalova, Tekirdağ, Nevşehir ile Niğde aylık ihracatta en yüksek seviyelerine ulaştı."

Nisanda 1018 firmanın ilk kez ihracat yaptığını vurgulayan Gültepe, bu firmaların ihracata katkısının yaklaşık 122 milyon dolar olduğunu bildirdi.

"Körfez bölgelerinde de ibre nisan ayında yukarıya döndü"

Gültepe, en çok ihracat yapılan ülkelerin Almanya, ABD, İtalya, Birleşik Krallık ve İspanya şeklinde sıralandığını belirterek, şöyle konuştu:

"Toplamda 166 ülke ve bölgeye ihracatımızı artırdık. Sadece 54 ülkede ihracatımız düşüş gösterdi. Almanya, İspanya ve Endonezya'nın aralarında bulunduğu 13 ülkede bugüne kadarki en yüksek ihracatı gerçekleştirdik. Elbette gözümüz savaş nedeniyle mart ayında çok büyük ihracat kaybı yaşadığımız Körfez ülkelerindeydi. Çok şükür Körfez bölgelerinde de ibre nisan ayında yukarıya döndü. Geçen ay yüzde 15 artışla 2 milyar 365 milyon dolara yükseldik. Özellikle Birleşik Arap Emirlikleri ihracatımızda 300 milyon dolarlık artışın altını çizmek isterim."

Nisanda TİM ve ihracatçı birlikleri olarak yoğun bir heyet takvimleri olduğunu dile getiren Gültepe, "Geçen ay 17 ülkede ticaret heyetleri gerçekleştirdik. En son Romanya'nın başkenti Bükreş'te önemli görüşmeler yaptık. Tüm pazarlarda güçlü bir 'Made in Türkiye' algısı olmasından büyük bir gurur duyuyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Türkiye Yüzyılı Yatırım İçin Güçlü Merkez Programı'nı memnuniyetle karşıladıklarını vurgulayan Gültepe, şunları kaydetti:

"Yabancı yatırımların Türkiye'ye çekilmesi konusundaki kararlılığı son derece kıymetli buluyoruz. Kurumlar vergisi indirimi başta olmak üzere üretim ve ihracat için sağlanan destekler nedeniyle Cumhurbaşkanımıza huzurlarınızda şükranlarımı sunuyorum. Bu pozitif adımların yanı sıra rekabetçiliğimizi ön plana çıkaracak hamleleri de hızla hayata geçirmemiz gerekiyor. Bunları gerçekleştirdiğimizde üretim ve ihracatta yeniden hızlı bir çıkış yakalayabiliriz. Öte yandan, döviz dönüşüm desteğinde sürenin uzatılması da bizim için önemliydi. Desteği 3 ay daha uzatan karar için Merkez Bankası Başkanımıza teşekkür ediyoruz."

Gültepe, desteklerinden dolayı Ticaret Bakanı Bolat ve bakan yardımcılarına teşekkür ederek, "Biz tüm gücümüzle üretmeye ve ihracat yapmaya devam ediyoruz. Tüm zorluklara rağmen 2026'yı 282 milyar dolarlık hedefin üzerinde tamamlayacağımıza inanıyorum. Her zaman söylediğimiz bir slogan var. 'İşimiz üretim, gücümüz ihracat.' diyor hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum." ifadelerini kullandı.