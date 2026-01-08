TİM Başkanı Gültepe, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, Anadolu Ajansı'nın (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Gültepe, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ve dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın İsrail tarafından Gazze Şeridi'ne uygulanan abluka ve devam eden saldırılar nedeniyle gıdaya erişimde zorluk yaşayan Filistinlilere dağıtılan yemek sırasında sıkışan çocukların acısını yansıtan fotoğrafını seçen Gültepe, "Haber" kategorisinde Burak Akbulut'un İspanya'daki Las Luminarias etkinliğinde çektiği "Alaz Atlı" karesini, "Portre" kategorisinde ise Hasan Belal'ın objektifinden Suriye'nin Halep kentinde 42 yıldır yalnızca sarı renkli kıyafetler giyen "Mehmet Ağa" fotoğrafını tercih etti.

Gültepe ayrıca "Spor" kategorisinde Tayfun Coşkun'un "İnecek Var", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Harun Özalp'in "Hareket Zamanı" ve "Günlük Hayat" kategorisinde de Valeria Mongelli'nin "Sevgi Hortumu" fotoğraflarını oyladı.

"Elimde olsa hepsine oy vermek isterim"

Gültepe, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin çektiği fotoğrafların haber değeri ve estetik açıdan çok kıymetli olduğunu vurgulayarak, "Elimde olsa hepsine oy vermek isterim." dedi.

Özellikle "Haber" ve "Gazze: Açlık" kategorilerindeki fotoğrafların kendisini derinden etkilediğini belirten Gültepe, haber kategorisindeki tercihini belirleyen temel unsurun, foto muhabirinin bir haberi tek bir kareyle, anı yakalayan sezgisel bir refleksle ve aynı zamanda estetik bir bütünlük içinde anlatabilme başarısı olduğunu ifade etti.

"Gazze: Açlık" kategorisindeki fotoğrafa dikkati çeken Gültepe, fotoğraflarına bile bakmanın zor olduğu bir hayatı yaşamak zorunda olan Filistinlilerin sesinin dünyaya duyurulması için çalışan başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve AA'ya teşekkür etti.

Gültepe, sözlerine şöyle devam etti:

"Ortada büyük bir katliam var. (İsrail) bunu nasıl bu şekilde yapabiliyor ve neden yapıyor? Sonuçta söz konusu olan, yiyeceğimiz bir lokma ekmek, içeceğimiz bir bardak su. Böyle bir katliam iki yılı aşkın süredir devam ediyor. Gerçekten insanlık dışı ve kelimelerle tanımlanamayacak bir noktaya ulaşmış durumda."

Oylama

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce altyazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak saat 17.00'ye kadar devam edecek.