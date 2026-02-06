Haberler

TİKAV'dan Kahramanmaraş merkezli depremlerin 3. yılında depremzede üniversite öğrencilerine burs desteği

Güncelleme:
Akfen Holding'in kurucusu olduğu Türkiye İnsan Kaynakları Eğitim ve Sağlık Vakfı (TİKAV), Kahramanmaraş depremlerinin üçüncü yılı nedeniyle depremden etkilenen üniversite öğrencilerine burs ve destek programları sunarak eğitimlerine katkıda bulunuyor.

Akfen Holding'in kurucusu olduğu Türkiye İnsan Kaynakları Eğitim ve Sağlık Vakfı (TİKAV), 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin üçüncü yılında da depremden etkilenen üniversite öğrencilerine eğitim desteğini sürdürüyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, TİKAV koordinasyonunda "El Ele Projesi" kapsamında hayata geçirilen "Akfen–TİKAV Burs Programı" ile depremden etkilenen 507 üniversite öğrencisine akademik yıl süresince aylık burs ödemesi yapılacak.

Burs programı, geçici bir destek modeli yerine öğrencilerin üniversite eğitimleri boyunca yanlarında olmayı hedefleyen uzun soluklu bir yaklaşım olarak benimsendi. Program kapsamı üçüncü yılında daha fazla öğrencinin eğitimine kesintisiz devam etmesinin sağlanması amacıyla genişletildi.

TİKAV, burs desteğinin yanı sıra "El Ele Birlikteyiz" yaklaşımıyla eğitim, barınma ve psikososyal destek alanlarında da projeler hayata geçiriyor.

Bu kapsamda, deprem bölgesinden Ankara'ya gelerek eğitimlerini sürdüren ortaokul öğrencileri ve ailelerine yönelik destek programları uygulamaya alındı. Ankara'daki Ülkü Akın Ortaokulunda öğrenim gören öğrenciler ve veliler için geliştirilen çalışmalarla uyum süreci desteklenirken, travmanın etkilerinin azaltılması ve sosyal hayata katılımın güçlendirilmesi amacıyla çalışmalar yürütülüyor.

Sosyal, kültürel, sanatsal ve fiziksel etkinliklerle zenginleştirilen bu çalışmalar, öğrencilerin kişisel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlarken, velilerin de sosyalleşme süreçlerini de destekledi.

Kaynak: AA / Sibel Morrow - Ekonomi
