TIGGO 8 serisi 500 bin satıldı

Çin markası Chery'nin otomobili TIGGO 8 serisinin satış rakamı 500 bine ulaştı.

26 Nisan'da TIGGO 8 serisi otomobilin satış rakamının 500 bine ulaştığı açıklandı. Yapılan açıklamaya göre, TIGGO 8 serisi Çin markalı kompakt ve 7 koltuklu SUV'lar arasında 500 bin satış rakamına en hızlı ulaşan model oldu ve Çin markası Chery'nin elde ettiği ivmeyi gösterdi. 500 bin aracın satışıyla birlikte, TIGGO 8 serisi omuzlarında taşıdığı tarihi misyonla markanın daha yükseklere çıkaracak ve bir sonraki 500 bin otomobillik yeni yolculuğuna çıkacak.

Konu ile ilgili Chery Automobile Başkanı Yin Tongyue şunları söyledi: "Serinin başarısı, kullanıcı odaklı ve müşteriler için değer oluşturmaya öncelik veren felsefemizin yanı sıra tüketicilerin bize olan destek ve güveniyle ilgili. Serinin gelecekte daha başka ilklere de imza atacağına inanıyorum."

Yapılan açıklamaya göre, TIGGO 8 serisi, Nisan 2018'de gerçekleşen tanıtımından bu yana, pazar trendini takip etti ve farklı tüketicilerin taleplerini karşılamak amacıyla ürünlerini optimize edip zenginleştirdi. Serinin en son modeli TIGGO 8 PRO, modern tasarımı ve üstün gücü sayesinde dünyada birçok hayran ve ödül kazandı. Serinin son modeli, Rusya'da tek bir etkinlikte üç özgün ödül kazandı: 2021 Yılının 'En Popüler Çinli SUV'u, 'En Teknik SUV'u ve 'Medyada En Popüler Kompakt SUV' ödülleri. Serinin son modeli, Suudi Arabistan'da Haziran 2021'deki tanıtımından bu yana satışlarda hızlı bir artış kaydetti ve '2021'in En Gelişmiş Teknolojili SUV'u' ödülünü kazandı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi