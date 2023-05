TİGEP Genel Sekreteri Tokuş: ' İş güvenliği uzmanları, ekonominin gizli kahramanlarıdır'

TİGEP Genel Sekreteri Mehmet Erdem Tokuş, ekonominin gizli kahramanları olarak nitelendirilen iş güvenliği uzmanları hakkında önemli açıklamalarda buldu.

Tüm İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Kurumları ve Profesyonelleri Derneği (TİGEP) Genel Sekreteri Mehmet Erdem Tokuş, iş güvenliği uzmanlarının herhangi bir endüstride çalışan işçilerin güvenliğini sağlamak için var olduklarını belirterek, " Bu görevi yerine getirirken, birçok tehlikeli durumla karşılaşırlar ve hayatlarını riske atarlar. Ancak, sadece işçi sağlığı ve iş güvenliğini sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda ekonomimizi de canlı tutarak, gerçek bir kahramanlık gösterisi sergiliyorlar. İş güvenliği uzmanlarının çalışmaları, birçok endüstrinin sürdürülebilirliği için de hayati önem taşır. Bir işçinin bir kaza sonucu yaralanması veya ölmesi, işin durmasına ve üretim kaybına neden olabilir. Bu da ekonomik büyümeyi engelleyerek, birçok insanın işsiz kalmasına neden olur. Konu, elbette sadece ekonomi değildir, lakin ekonomi yaşamın temelindedir. Bu nedenle, iş güvenliği uzmanları, birçok işletmenin ayakta kalmasına yardımcı olurlar. İşyerlerindeki riskleri azaltarak, işletmelerin kaynaklarını korur ve çalışanların sağlığını güvence altına alırlar. Böylece, ekonomik büyüme ve istihdam oranları artar, sosyal hayatın devamlılığı sağlanır. İş güvenliği uzmanlarının görevleri çok zorlu ve risklidir. Ancak, onlar bu görevi yaparken, işçilerin güvenliğini sağlama konusundaki kararlılıkları ve özverileriyle gerçek bir kahramanlık gösterisi sergiliyorlar. Onların çalışmaları, herhangi bir endüstride çalışan insanların sağlığı ve güvenliği için hayati önem taşır. Sonuç olarak, iş güvenliği uzmanları, ekonomik büyümenin en önemli bileşenlerinden biridir. Herhangi bir endüstride çalışan işçilerin güvenliğini sağlama konusundaki kararlılıkları ve özverileriyle, gerçek bir kahramanlık örneği sergiliyorlar. Bu nedenle, toplum olarak, iş güvenliği uzmanlarına daha fazla değer vermemiz ve onların çalışmalarını takdir etmemiz gerekiyor" dedi.

"İş güvenliği uzmanları, çalışanların sağlığı ve güvenliği açısından son derece önemlidir"

İş güvenliği uzmanlarının varlığı, işyerinde çalışanların sağlığı ve güvenliği açısından önemli olduğunu ifade eden Tokuş, " Bir kaza yaşanmadan önce, herkes işyerinde güvende hissetmek ister. Ancak iş kazaları her yıl birçok insanın hayatını alt üst ediyor. İş kazaları nedeniyle kaybedilen yaşamlar, ailelerin dağılmasına, hayallerin sona ermesine ve toplumların yıkılmasına neden olabilir. Ancak iş güvenliği uzmanları, bu acı sonuçların önlenmesine yardımcı olmak için çalışanların hayatını riske atmayacak şekilde çalışma ortamlarının güvenliğini sağlamak için ellerinden geleni yapıyorlar. İş güvenliği uzmanları, işyerlerinde çalışanların güvenliği için sorumluluk taşırlar. Onlar, işyerindeki tüm riskleri belirlemek, çalışanların güvenliğini sağlamak ve işçilerin sağlık ve güvenliği ile ilgili tüm sorunları çözmek için çalışırlar. İş güvenliği uzmanlarının işi kolay değildir; her işyerinde farklı tehlikeler ve riskler olabilir ve her işyerinde çalışanların farklı ihtiyaçları olabilir. Ancak iş güvenliği uzmanları, tüm bu zorlukların üstesinden gelmek için eğitim almış ve yeterli deneyime sahip kişilerdir. İş güvenliği uzmanlarının çalışmaları, işyerindeki tüm çalışanların hayatını etkiler. Onlar, işyerindeki herkesin güvenliğini sağlamak için sıkı bir şekilde çalışırlar. İş güvenliği uzmanları, işyerindeki tüm tehlikeleri belirlemek ve çözmek için özel eğitim almışlardır. Bu nedenle, iş güvenliği uzmanlarının varlığı, işyerinde çalışanların sağlığı ve güvenliği açısından son derece önemlidir" diye konuştu.

"İş güvenliği uzmanlarının çalışmaları, insanların hayatını kurtarmaktadır"

İş güvenliği uzmanlarının çalışmalarının insanların hayatını kurtarmak olduğuna değinen Tokuş, " Ne kadar görünmez olsalar da, hayatlarımızın her anında varlıklarını hissederiz. İş yerlerimizde bize güvenli bir ortam sağlamak için ellerinden geleni yaparlar, fakat çoğu zaman göz ardı edilirler. Çünkü onlar sessiz kahramanlar; gösteriş yapmazlar, fakat her daim hazırdırlar. Kötü bir olayın ardından hepimiz suçluları ararız. Fakat bu suçlular çoğu zaman iş güvenliği tedbirlerini ihlal eden kişiler değildir. Aslında, genellikle iş kazalarının nedeni, yetersiz iş güvenliği tedbirleridir. İşte bu noktada iş güvenliği uzmanları devreye girer. Onlar, önceden riskleri belirleyip gerekli tedbirleri alarak, iş kazalarının önüne geçmeyi hedeflerler. İş yerlerinde risk analizleri yaparlar, işçilerin eğitimlerini organize ederler ve işçilerin sağlık ve güvenlikleri için önlemler alırlar. Ayrıca, iş yerlerinde meydana gelen iş kazalarını araştırıp, benzer olayların tekrarlanmasını önleyecek tedbirler alırlar. Görevleri oldukça geniş çerçevelidir ve her an herhangi bir tehlike ile karşı karşıya kalmaları mümkündür. Herkesin bildiği gibi, iş kazaları sonucu yaralanmalar ve ölümler çok sık görülen olaylardır. İş güvenliği uzmanlarının görevi, bu tür olayları minimum düzeye indirmektir. Sonuç olarak, iş güvenliği uzmanları, ekonominin gizli kahramanlarıdır. Onlar, çalışanların sağlık ve güvenliği konusunda çalışmalar yaparak, iş kazalarını önler ve işyerlerindeki güvenliği arttırırlar. İş güvenliği uzmanlarının çalışmaları, insanların hayatını kurtarmaktadır " şeklinde konuştu. - SİVAS