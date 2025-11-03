Haberler

TİGEM 350 Reform Keçi Satışı İçin İhale Açtı

Güncelleme:
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, 350 reforme keçinin satışı için ihale açtı. İhale, 17 Kasım’da açık artırma usulüyle gerçekleştirilecek.

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, TİGEM Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğü yetiştirmesi 20 teke, 105 keçi ile 155 erkek ve 70 dişi çebiç olmak üzere 350 reforme keçi, canlı ağırlıkları üzerinden partiler halinde satılacak.

Tiftik ırkı keçilerin satılacağı ihale, açık artırma usulüyle 17 Kasım saat 14.00'te işletmenin ihale salonunda yapılacak.

Kaynak: AA / Zeynep Duyar - Ekonomi



