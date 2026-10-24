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TİGEM 211,9 ton yağlık ayçiçeğini 6 Kasım'da açık artırmayla satacak

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TİGEM Altınova Tarım İşletmesi Müdürlüğü, 2026 yılı istihsaline ait toplam 211,9 ton yağlık ayçiçeğini partiler halinde açık artırma usulüyle satışa sunacak. 172,74 tonu LG50480, 39,16 tonu Kalamis çeşidi olan ayçiçeği için ihale 6 Kasım'da gerçekleştirilecek.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Altınova Tarım İşletmesi Müdürlüğü, 211,9 ton yağlık ayçiçeği satışı yapacak.

TİGEM'in Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, 2026 yılı istihsalinin 172,74 tonu LG50480 çeşidi, 39,16 tonu Kalamis olmak üzere toplam 211,9 ton ayçiçeği partiler halinde açık artırma usulüyle satılacak.

İhale 6 Kasım'da gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA
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