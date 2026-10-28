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TİGEM 14 bin 500 ton tahılı Konya'da, 1720,6 ton narenciyeyi Boztepe'de satacak

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TİGEM, Altınova Tarım İşletmesi'nde 13 bin ton buğday ve 1500 ton arpadan oluşan 14 bin 500 ton tahılı, Boztepe Tarım İşletmesi'nde ise 1720,6 ton narenciyeyi açık artırmayla satacak. Şartname TİGEM'in internet sitesinde görülebilecek.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), toplam 14 bin 500 ton yeni mahsul buğday ve arpa ile 1720,6 ton narenciyenin satışını yapacak.

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanlarına göre, TİGEM Altınova Tarım İşletmesi Müdürlüğü 2026 yılı istihsali 6 bin 500 ton Bayraktar-2000, 6 bin 500 ton Kızıltan-91 olmak üzere toplam 13 bin ton buğday ile 1500 ton Tarım-92 çeşidi arpa partiler halinde açık artırma usulü ile satılacak.

İhale, 11 Kasım saat 13.30'da Konya Ticaret Borsası'nda yapılacak.

Bayraktar-2000 çeşidi buğday için muhammen bedel 117 milyon lira, Kızıltan-91 için 113 milyon 750 bin lira, Tarım-92 çeşidi arpa için tahmini bedel 21 milyon 300 bin lira olarak belirlendi. Böylelikle ihalede toplam muhammen bedel 252 milyon 50 bin lira olacak.

Şartname, "https://www.tigem.gov.tr" internet adresinde veya TİGEM Altınova Tarım İşletmesi Müdürlüğü'nde görülebilecek.

TİGEM Boztepe Tarım İşletmesi Müdürlüğü de 2026 yılı ürünü 790,1 ton Washington portakal, 256,5 ton Fremont mandarin, 674 ton kara limon olmak üzere toplam 1720,6 ton narenciyeyi 8 parti halinde açık artırma usulü ile satacak.

İhale, 10 Kasım saat 14.00'te İşletme'de yapılacak.

Narenciye için muhammen bedel 16 milyon 436 bin 500 lira olarak belirlendi.

Kaynak: AA
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