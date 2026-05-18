Ticari gayrimenkul fiyat endeksi birinci çeyrekte yüzde 7,7 arttı

TCMB verilerine göre, Türkiye genelinde ticari gayrimenkul fiyat endeksi 2026 yılı ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 7,7, geçen yılın aynı dönemine göre nominal yüzde 31 arttı. Dükkan ve ofis fiyatlarında da artış görülürken, İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 9,0, 9,5 ve 8,4 oranında yükseliş kaydedildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2026 yılı ilk çeyrek Ticari Gayrimenkul Fiyat Endeksi (TGFE) verisini açıkladı. Buna göre 2026 yılı birinci çeyreğinde Türkiye genelinde, bir önceki çeyreğe göre yüzde 7,7 oranında artan TGFE, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre nominal olarak yüzde 31,0 oranında artmış, reel olarak ise değişim göstermedi.

Türkiye genelinde, 2026 yılı birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 7,4 oranında artan Dükkan Fiyat Endeksi, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre nominal olarak yüzde 31,2 oranında artmış, reel olarak ise yüzde 0,1 oranında arttı. Aynı çeyrekte, bir önceki çeyreğe göre yüzde 10,0 oranında artan Ofis Fiyat Endeksi bir önceki yılın aynı çeyreğine göre nominal olarak yüzde 30,3 oranında artmış, reel olarak ise yüzde 0,5 oranında azaldı.

Üç büyük ildeki gelişmeler değerlendirildiğinde, İstanbul, Ankara ve İzmir'in ticari gayrimenkul fiyat endeksleri, 2026 yılı birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre, sırasıyla yüzde 9,0, 9,5 ve 8,4 oranlarında artış gösterdi. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 29,6, 36,3 ve 29,8 oranlarında artış gösterdi. - İSTANBUL

