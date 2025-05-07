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Ticaret Borsalarında 8 Ayda 550 Bin Ton Fındık İşlemi Gerçekleşti

Ticaret Borsalarında 8 Ayda 550 Bin Ton Fındık İşlemi Gerçekleşti
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Giresun Ticaret Borsası'ndan alınan bilgilere göre, 2024 Ağustos-2025 Mart dönemi arasında 21 ticaret borsasında toplam 550 bin 251 ton fındık satışı yapıldı. En fazla işlem ise Sakarya'da gerçekleşti.

Ticaret borsalarında 8 ayda 550 bin tondan fazla fındığın işlem gördüğü bildirildi.

Giresun Ticaret Borsasından yapılan açıklamada, fındık üretilen bölgelerdeki 21 ticaret borsasında gerçekleştirilen fındık satış işlemlerine ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, 2024 Ağustos-2025 Mart ayları arasındaki 8 aylık dönemde borsalarda 550 bin 251 ton yeni sezon ürünü fındık satıldı.

En fazla işlem 117 bin 96 tonla Sakarya'da gerçekleştirildi. Bu kenti 110 bin 531 tonla Ordu, 92 bin 236 tonla Düzce ve Bolu, 87 bin 883 tonla Giresun takip etti.

Kaynak: AA / Gültekin Yetgin - Ekonomi
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