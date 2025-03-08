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Ticaret Bakanlığı yüzlerce personel alacak

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Ticaret Bakanlığı, bünyesine katmak üzere yüzlerce personel alacağını duyurdu. Bakanlık, sosyal medya hesabından yayımladığı ilanda, yeni personel alım şartlarına yer verdi.

Kamuya eleman alımına ilişkin ilanlar ardı ardına geliyor. Son personel ilanı Ticaret Bakanlığı'ndan geldi.

Ticaret Bakanlığı; merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatlarında görevlendirilmek üzere toplam 988 yeni personel alımı yapacağını açıkladı.

Ticaret Bakanlığı'nın X.com hesabı üzerinden yaptığı açıklama şu şekilde: Ticaret Bakanlığımız 988 Yeni Personel Alımı Gerçekleştiriyor! Ticaret Bakanlığımız merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatlarında görevlendirilmek üzere toplam 988 yeni personel alımı yapılacaktır. Bu kapsamda, 865 sözleşmeli ve 123 kadrolu personel istihdam edilecek olup, muayene memuru, gümrük muhafaza memuru, mühendis, kaptan ve çeşitli unvanlarda alım gerçekleştirilecektir.

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Ticaret Bakanlığı yüzlerce personel alacak
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
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