Ticaret Bakanlığı'ndan Yaz Dönemi Sınır Kapılarında Yoğunluk Tedbirleri

Ticaret Bakanlığı, gümrük sınır kapılarında yaz dönemi artan yolcu geçişlerine yönelik tedbirlerin alındığını duyurdu.

Ticaret Bakanlığı tarafından, gümrük sınır kapılarında yaz dönemi artan yolcu geçişlerine yönelik yeni alındı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşların, yaz tatili dönemlerinde Türkiye'ye yabancı plakalı kara taşıtlarıyla gelmeleri sonucu, özellikle Haziran-Ağustos aylarında Yunanistan ve Bulgaristan'la olan sınır kapılarında yoğunluk yaşandığı belirtildi.

Bu kapsamda, 2024 yaz döneminde hem Ticaret Bakanlığı hem de İçişleri Bakanlığı tarafından personel takviyesi sağlanarak görevli sayılarını artırılarak, vatandaşların Türkiye'ye giriş ve çıkış işlemlerinde herhangi bir aksaklık yaşanmasını önüne geçilmesi hedeflendi.

Tedbirlerle, yoğunluk yaşanması öngörüldüğü Kapıkule, İpsala, Hamzabeyli ve Pazarkule gümrük kapılarında yolcu geçişlerinin hızlandırılması ve vatandaşların işlemlerini konforlu şekilde gerçekleştirebilmeleri amaçlandı. Alınan tedbirler ise şu şekilde sıralandı:

"Gümrük kapılarına diğer bölgelerden çok sayıda gümrük personeli takviyesi sağlandı ve pasaport işlemlerinde görev alacak emniyet personeli sayısı da artırılarak, yolcu peronlarında tam kapasite çalışma sağlandı.

Kapıkule Gümrük Müdürlüğü'nde yolcu giriş peron sayısı 12'den 24'e çıkarıldı. Tüm peronlar, gerekli emniyet personeli takviyesiyle faal hale getirildi ve hem pasaport hem de gümrük işlemlerinin kesintisiz yapılabilmesi için gerekli düzenlemeler yapıldı.

İş akışının aksamaması için Gümrük ve Emniyet personeline kumanya temin edilerek, 24 saat hizmetin sürekliliği sağlandı.

15 Haziran - 15 Eylül 2025 tarihleri arasında, tüm sınır kapılarında anlık yoğunluk durumuna ilişkin kamera görüntüleri, Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü web sitesi üzerinden vatandaşların erişimine sunulacak.

Kapıkule Gümrük Kapısında vatandaşlarımızın işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla PTT ve Ziraat Bankası mobil hizmet araçları konumlandırıldı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ilave Saymanlık vezneleri açıldı.

Gümrük sahalarında Jandarma ve Emniyet birimlerince güvenlik önlemleri artırıldı.

Vatandaşlar için dinlenme ve ihtiyaçlarını karşılama alanları oluşturuldu.

Trafik düzenlemeleri kapsamında yol çizgileri, yön levhaları ve dubalarla saha içi geçişler düzenlendi."

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada yurt dışından Türkiye'ye gelen vatandaşların yaz dönemi yolculuklarını daha güvenli, hızlı ve konforlu hale getirmek amacıyla tüm tedbirleri titizlikle alındığı ifade edildi. Bu çerçevede, sınır kapılarını kullanacak vatandaşların sorunsuz bir geçiş yapabilmeleri için çalışmaların kesintisiz şekilde devam edeceği duyuruldu. - ANKARA