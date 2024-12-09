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Ticaret Bakanlığı, fahiş fiyat denetimi kapsamında Türkiye genelinde bazı un fabrikalarını incelemeye aldı

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Ticaret Bakanlığı, 11 ilde 21 un fabrikasını denetleyerek 17 firmanın fahiş fiyat artışı yapmasını tespit etti. Haksız fiyat artışı tespit edilen firmalar hakkında idari süreç başlatılacak.

Ticaret Bakanlığı'nın piyasa dengesini bozmaya yönelik faaliyetlerde bulunanlara karşı yaptığı denetimlerde 11 vilayette 21 farklı un fabrikası denetlendi. Denetimler sonucu 17 fabrika için fahiş fiyat incelemesi başlatıldı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ticaret Bakanlığı olarak, tüketicilerin ekonomik çıkarlarını korumak ve piyasada adil fiyat mekanizmalarının oluşumunu sağlamak amacıyla, özellikle temel gıda ürünleri başta olmak üzere fiyat değişimlerini titizlikle takip etmekteyiz. Bu kapsamda, ülke genelinde temel tüketim maddelerinden biri olan ekmeklik unun fiyatlarında yaşanan dalgalanmaları incelemek ve piyasa düzenlemelerine aykırı durumları tespit etmek üzere kapsamlı denetimler yapılmıştır" denildi.

PİYASA DÜZENLEMELERİNE AYKIRI FİYAT BELİRLEMİŞLER

Amasya, Ankara, Balıkesir, Çorum, Edirne, Eskişehir, Konya, Nevşehir, Rize, Samsun ve Trabzon olmak üzere toplam 11 farklı ilde faaliyet gösteren 21 un fabrikasında yapılan 50 kg'lık ekmeklik un fiyatları denetimleri sonucunda, Ticaret İl Müdürlükleri tarafından 17 firmanın piyasa düzenlemelerine aykırı olarak fiyat artışı gerçekleştirdiği tespit edildiği vurgulandı.

"Haksız fiyat artışı yaptığı tespit edilen firmalar hakkında gerekli idari süreçler başlatılmış olup bu doğrultuda, her bir firma için hazırlanan tutanaklar, firma yetkililerinin savunmaları alındıktan sonra Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na iletilecektir. Kurul tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda, piyasa düzenini bozduğu tespit edilen firmalara ivedilikle gerekli yaptırımlar uygulanacaktır. Ticaret Bakanlığı olarak, piyasalarda şeffaflığı ve adaleti sağlamak, tüketicilerin korunmasını temin etmek ve haksız fiyat artışlarını önlemek amacıyla denetimlerimizi kararlılıkla sürdürmekteyiz. Bu kapsamda piyasa düzenine zarar veren davranışlara kesinlikle müsamaha göstermeyeceğimizi bir kez daha vurgulamak istiyoruz. Tüketicinin korunması ve piyasa istikrarının sağlanması doğrultusunda gerekli önlemler alınmaya devam edecektir" açıklaması yapıldı.

Ticaret Bakanlığı, fahiş fiyat denetimi kapsamında Türkiye genelinde bazı un fabrikalarını incelemeye aldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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