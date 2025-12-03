Haberler

Ticaret Bakanlığı, Fikri Mülkiyet Hakları Semineri Düzenledi

Ticaret Bakanlığı, fikri mülkiyet haklarının korunması ve sınır aşan sahtecilik suçlarıyla mücadele amacıyla uluslararası kuruluşlarla iş birliği güçlendiriyor. Ankara'da düzenlenen seminerde 8 ülkeden temsilciler sunum yapacak.

TİCARET Bakanlığı, sınır aşan sahtecilik suçları ve fikri mülkiyet haklarının korunması amacıyla aralarında Europol ve Interpol'ün de bulunduğu uluslararası kuruluşlarla iş birliğini güçlendirmek üzere seminer düzenledi.

Ankara'da Ticaret Bakanlığı'nın ev sahipliğinde, Europol Mali Suçlar Merkezi iş birliğiyle 'Fikri Mülkiyet Haklarının Korunmasına İlişkin Bölgesel Seminer' düzenlendi. Ticaret Bakanlığı Konferans Salonu'nda gerçekleşen seminerin açılışına, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Europol, Interpol ve Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi temsilcileri ile Bulgaristan, Fransa, Belçika, Yunanistan, İtalya, İspanya, Almanya ve Polonya'dan ilgili kamu idarelerinin yetkili temsilcileri katıldı. Seminer ile sınır aşan sahtecilik suçları konusunda uluslararası düzeyde gerçekleşen gelişmelerin ve iyi ülke uygulamalarının karşılıklı paylaşılması hedefleniyor.

8 ÜLKEDEN TEMSİLCİLER SUNUM GERÇEKLEŞTİRECEK

Seminerde uluslararası temsilciler, fikri mülkiyet haklarının gümrüklerde ve iç piyasada korunmasına ilişkin çeşitli gündem başlıklarında sunumlar gerçekleştirecek. Ardından Gümrük Genel Müdürlüğü temsilciliği tarafından 'Türkiye'de Fikri Mülkiyet Haklarının Gümrüklerde Korunması' ve Emniyet Genel Müdürlüğü temsilcisi tarafından 'Fikri Mülkiyet Haklarının Korunmasında Türk Polisinin Rolü' başlıklı sunumlar gerçekleştirilecek.

'ULUSLARARASI DÜZENLEMELERDEN GERİ KALMADIK'

Seminerin açılış konuşmasını yapan Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, "Biz Bakanlık olarak hem gümrük idaresi hem de diğer iç ticaret unsurları itibariyle bu fikri sınai mülkiyet haklarının korunmasının tam olarak göbeğindeyiz. Gümrük idaresi olarak uluslararası düzenlemelere paralel bir mevzuat düzenlemesini takip ediyoruz. Bu konuda hiçbir zaman uluslararası düzenlemelerden geri kalmış değiliz. Dünya Ticaret Örgütü veya Gümrük Örgütü'nün kabul etmiş olduğu standartları kendi mevzuatımızda uyguluyoruz. Gümrük Kanunu'nun 57'nci maddesinde fikri ve sınai mülkiyet haklarının ihlali olduğuna dair herhangi bir iddiada bulunulduğu takdirde, gümrük idaresi aktif olarak bu işin içine giriyor. İşlemlerimiz tamamen elektroniktir, dijitaldir. Firmalar başvurularını yapıyorlar. Gümrük idaresi, firmaların başvurusu olmasa bile, eğer fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlal eder bir şey gördüklerinde firmaların başvurusunu sağlamak şartıyla alıkoyabilir ve resen işlemleri durdurabilir" dedi.

