Haberler

Ticaret Bakanlığı: Restoran ve kafelerde ek ücret talep edilemez, menü basılı olarak da sunulmalı

Ticaret Bakanlığı: Restoran ve kafelerde ek ücret talep edilemez, menü basılı olarak da sunulmalı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TİCARET Bakanlığı, restoran, kafe ve benzeri işletmelerde servis, masa ve kuver veya benzeri adlarla, fiyat listesinde yer almayan ilave ücret talep edilemeyeceğini bildirdi.

TİCARET Bakanlığı, restoran, kafe ve benzeri işletmelerde servis, masa ve kuver veya benzeri adlarla, fiyat listesinde yer almayan ilave ücret talep edilemeyeceğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, tüketici hakları hatırlatılarak, "Vatandaşlarımızın, alışveriş ve hizmet alma süreçlerinde karşılaşabilecekleri uygulamalara ilişkin temel hususlar şöyledir; restoran, kafe ve benzeri işletmelerde servis ücreti, masa ücreti, kuver ücreti veya benzeri adlarla, fiyat listesinde yer almayan ilave bir ücret talep edilemez. Bahşiş ise tamamen tüketicinin kendi iradesine bağlı olup, gönüllülük esasına dayalıdır. Menüler 'yalnızca' karekod (QR kod) ile sunulamaz. İşletmeler, dijital erişimin yanında tüketicilerin görebileceği basılı fiyat listelerini de bulundurmakla yükümlüdür. Etiket fiyatı ile kasa fiyatı farklıysa, tüketici lehine olan, yani daha düşük fiyat uygulanır. Açıkta satılan ürünlerde, ürünün konulduğu kap veya ambalajın ağırlığı (dara) fiyatlandırmaya dahil edilemez. Tüketici yalnızca satın aldığı ürünün net ağırlığı üzerinden ödeme yapar" denildi.

Haklarını bilen tüketicinin, adil ticaretin en güçlü destekçisi olduğu vurgulanarak, "Ticaret Bakanlığı olarak; piyasalarda şeffaflığı, dürüst ticareti ve tüketici memnuniyetini esas alan denetim ve düzenlemelerimizle vatandaşlarımızın haklarını korumaya, tüketicilerimizin ekonomik menfaatlerini güvence altına almaya ve güvenilir ticaret ortamını güçlendirmeye devam ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bakan Gürlek duyurdu! Dev operasyonda 382 şüpheli gözaltına alındı

Türkiye güne operasyonla başladı! Yüzlerce kişi gözaltına alındı
Petrol çakıldı ama beklenen olmadı! Piyasaları sarsan altın iddiası

Piyasaları sarsan altın iddiası
Trump'ı yeniden masaya oturtan füzeler! Savaşın seyri değişti, ABD dize geldi

Trump'ı yeniden masaya oturtan füzeler! Savaşın seyri değişti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Muslera'dan yürek burkan sözler: Acı çekiyorum, böyle bir şey beklemiyordum

Muslera'dan yürek burkan sözler: Acı çekiyorum, bunu beklemiyordum
3 çocuğunu öldüren annenin savunması pes dedirtti

3 çocuğunu öldüren cani anneden pes dedirten savunma
Meyvecilik projesi köyün refah seviyesini değiştirdi: Göç durdu, işsizlik bitti

Kaymakamın aklına gelen fikir bir köyün kaderini değiştirdi
Tuncay Sonel'in mal varlığı da dosyaya girdi! Kira geliri dudak uçuklattı

Mal varlığı da dosyaya girdi! Kira geliri dudak uçuklattı
Netanyahu, Trump'la görüşebilmek için Uluslararası İstikrar Gücü'nün Gazze'ye girişini onayladı

Netanyahu, o şartından vazgeçti: Bakın nedeni neymiş
Beşiktaş’ın Salah transferini iptal etme nedeni belli oldu! Bir tek kulübün anahtarını istememiş

Beşiktaş'tan bir tek kulübün anahtarını istemediği kalmış
Türk vatandaşlarına kötü haber! Karadağ'a girişte artık vize istenecek

Türkler akın akın gidiyordu! O ülkeye girişte artık vize istenecek