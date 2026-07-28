Ticaret Bakanlığı: Restoran ve kafelerde ek ücret talep edilemez, menü basılı olarak da sunulmalı

TİCARET Bakanlığı, restoran, kafe ve benzeri işletmelerde servis, masa ve kuver veya benzeri adlarla, fiyat listesinde yer almayan ilave ücret talep edilemeyeceğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, tüketici hakları hatırlatılarak, "Vatandaşlarımızın, alışveriş ve hizmet alma süreçlerinde karşılaşabilecekleri uygulamalara ilişkin temel hususlar şöyledir; restoran, kafe ve benzeri işletmelerde servis ücreti, masa ücreti, kuver ücreti veya benzeri adlarla, fiyat listesinde yer almayan ilave bir ücret talep edilemez. Bahşiş ise tamamen tüketicinin kendi iradesine bağlı olup, gönüllülük esasına dayalıdır. Menüler 'yalnızca' karekod (QR kod) ile sunulamaz. İşletmeler, dijital erişimin yanında tüketicilerin görebileceği basılı fiyat listelerini de bulundurmakla yükümlüdür. Etiket fiyatı ile kasa fiyatı farklıysa, tüketici lehine olan, yani daha düşük fiyat uygulanır. Açıkta satılan ürünlerde, ürünün konulduğu kap veya ambalajın ağırlığı (dara) fiyatlandırmaya dahil edilemez. Tüketici yalnızca satın aldığı ürünün net ağırlığı üzerinden ödeme yapar" denildi.

Haklarını bilen tüketicinin, adil ticaretin en güçlü destekçisi olduğu vurgulanarak, "Ticaret Bakanlığı olarak; piyasalarda şeffaflığı, dürüst ticareti ve tüketici memnuniyetini esas alan denetim ve düzenlemelerimizle vatandaşlarımızın haklarını korumaya, tüketicilerimizin ekonomik menfaatlerini güvence altına almaya ve güvenilir ticaret ortamını güçlendirmeye devam ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı