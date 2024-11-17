Üye Girişi
Haberler

Ticaret Bakanlığı'ndan Kaçakçılığa Karşı İki Büyük Operasyon

Ticaret Bakanlığı'ndan Kaçakçılığa Karşı İki Büyük Operasyon
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, Ambarlı Limanı ve Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirdikleri operasyonlarla toplamda 120 milyon lira değerinde kaçak mutfak mikserleri ve 1 milyon 380 bin captagon uyuşturucu hap ele geçirdi.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince, Ambarlı Limanı'nda gerçekleştirilen operasyonda 26 bin 520 mutfak tipi mikser ile Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda 1 milyon 380 bin captagon cinsi uyuşturucu hap ele geçirildi.

Bakanlık yapılan açıklamaya göre, ülke çapında yürütülen kaçakçılığı önleme, izleme ve araştırma faaliyetleri tüm hızıyla devam ediyor.

Bu kapsamda, İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, "aksam-parça" olarak beyan edilen 12 konteyner "riskli" olarak değerlendirilerek detaylı incelemeye tabi tutuldu.

Detaylı arama ve kontrollerde, söz konusu parçaların birleştirilmesiyle 26 bin 520 mutfak tipi mikser makinesi elde edildiği görüldü. Gümrük mevzuatına yönelik vergileri ödenmeden yasa dışı olarak ülkeye sokulmak istenen mikserlere el konuldu.

Gümrük Muhafaza ekiplerinin ele geçirdiği ticari eşyanın toplam değerinin yaklaşık 120 milyon 500 bin lira olduğu tespit edildi.

Gümrük Muhafaza ekiplerinin ikinci operasyonu Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirildi.

Öncüpınar Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü NARKOKİM ekiplerinin risk analizi ve hedefleme çalışmaları sonucunda Suriye'den Türkiye'ye giriş yapmak üzere gelen tır incelemeye alındı. Yasal yükü "bakla" olarak beyan edilen araçtaki 1000 çuval, hassas burunlu narkotik dedektör köpekle detaylı arandı.

Dedektör köpeğin bazı çuvallara tepki vermesi üzerine baklaya karıştırılmış uyuşturucu haplar tespit edildi. Yapılan testler soncunda söz konusu hapların captagon cinsi uyuşturucu olduğu belirlendi. Bu kapsamda 1 milyon 380 bin hapa el konuldu.

Olayla ilgili soruşturmalar ilgili Cumhuriyet başsavcılıkları nezdinde devam ediyor.

Kaynak: AA / Mustafa Çalkaya - Ekonomi
Bu hafta TBMM'ye geliyor! Çakar kullanmanın cezası 192 bin liraya kadar çıkacak

Bu hafta TBMM'ye geliyor! Cezası 192 bin liraya çıkacak

 CHP'li vekilden olay Ziraat Bankası iddiası: Tek bir harf değişti 1 milyar gitti

"Tek bir harf değişti 1 milyar gitti"

 Yarın geceden itibaren benzine 62 kuruş indirim gelmesi bekleniyor

Tabeladaki rakam araç sahiplerinin yüzünü güldürecek
13 yaşındaki oğlunu AIDS'den kaybeden baba: Bir kez bile öpmedim

13 yaşındaki oğlunu AIDS'den kaybeden baba: Bir kez bile öpmedim
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Masterchef'te ödül oyununu kim kazandı? 16 Kasım Masterchef'te hangi yarışmacı kazandı? Benzine indirim var mı? Benzin ve motorin güncel fiyatları (16-17 Kasım akaryakıt fiyatları) CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? 16 Kasım altın fiyatları yükseldi mi? Türkiye-Galler maçından kareler! Türkiye-Galler maçından unutulmaz anlar… Yunus Akgün kimdir, kaç yaşında ve nereli? Yunus Akgün hangi takımda oynuyor? EXXEN canlı maç izle! Karadağ-İzlanda canlı izleme linki!Karadağ-İzlanda maçı canlı yayın bilgileri… Türkiye-Galler maçı kaç kaç bitti? Türkiye-Galler maç sonucu! Türkiye-Galler maçı kaç kaç? Türkiye-Galler maç özeti! Merih Demiral kimdir, kaç yaşında ve nereli? Merih Demiral hangi takımda oynuyor? Barış Alper Yılmaz kimdir, kaç yaşında ve nereli? Barış Alper Yılmaz'ın futbol kariyeri! TRT 1 YAYIN AKIŞI 16 KASIM: Bu akşam TRT 1'de hangi diziler ve maçlar var?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.