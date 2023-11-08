Ticaret Bakanlığı'ndan Kaçak Eşya Operasyonu

Ticaret Bakanlığı, gümrük muhafaza ekiplerinin yaptığı operasyonlarda Habur Sınır Kapısı'nda, Bursa'da bir adreste ve İstanbul Havalimanı'nda 14 milyon 850 bin TL değerinde kaçak eşya ele geçirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Habur Gümrük Kapısı'nda görevli gümrük muhafaza ekipleri, gümrüklü sahaya peyderpey giren 2 TIR'ın şoförlerinin şüpheli hareketleri üzerine araçları incelemeye aldı. Dorselerinde yasal yük olarak bulunan plastiklerin arasına gizlenmiş vaziyette çok sayıda cep telefonu bulundu. 11 milyon TL değerindeki bin 146 cep telefonuna el konuldu. 2 TIR şoförü de gözaltına alındı.

BURSA'DA 3 MİLYON DEĞERİNDE EŞYA

Bursa'da da Alo 136 Gümrük Muhafaza İhbar Hattı'na gelen çağrı üzerine gümrük muhafaza ekipleri, bir adrese baskın düzenledi. Adrese ait müştemilatta faturasız ve belgesiz, çeşitli marka ve modellerde endüstriyel tipte kahve makineleri bulundu. Toplam 23 kahve makinesi ile 4 kahve öğütücüsü ele geçirilirken, ele geçirilen eşyanın 3 milyon TL değerinde olduğu belirlendi.

DRON VE AKSAMLARI ELE GEÇİRİLDİ

İstanbul Havalimanı'nda ise bir şüphelinin yurt dışından getirdiği çok sayıda dron ve aksamını, ithalat vergilerini ödemeden yurda sokmaya çalıştığı ortaya çıkarıldı. İncelemede, gönderilerin parçalara ayrıldığı, şüphelinin eşyaları internet üzerinden satışa sunacağı tespit edildi. 269 dron ile 806 dron aksamı ele geçirildi. 850 bin TL değerinde olduğu belirlenen kaçak eşyaya el konuldu. 3 operasyonda toplam 14 milyon 850 bin TL değerinde kaçak eşya ele geçirilirken, yakalamalar ile ilgili Cumhuriyet başsavcılıklarınca soruşturmalar başlatıldı.